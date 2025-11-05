BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Das Quartal sei schwächer gewesen als gedacht, schrieb Florent Cespedes am Mittwoch. Der Absatz von Diabetesmitteln habe enttäuscht. Die Anpassung der Zielspanne für das Gesamtjahr komme derweil nicht überraschend./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 43,12EUR auf Tradegate (05. November 2025, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Florent Cespedes
Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 540
Kursziel alt: 540
Währung: DKK
Zeitrahmen: N/A
