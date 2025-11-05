GOLDMAN SACHS stuft Teamviewer auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Teamviewer fast halbiert von 12,00 auf 6,50 Euro, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstagabend in seiner Nachbetrachtung der jüngsten Quartalszahlen an. Er dämpfte dabei insbesondere seine Wachstumserwartungen an die übernommene 1E. Aber im Kerngeschäft des Anbieters von Fernwartungssoftware wartet er auf Besserung./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 5,935EUR auf Tradegate (05. November 2025, 13:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Mohammed Moawalla
Analysiertes Unternehmen: Teamviewer
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 6,50
Kursziel alt: 12,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
