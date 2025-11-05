GOLDMAN SACHS stuft Flatexdegiro auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Flatexdegiro von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Handelsaktivitäten im Oktober hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Carruthers am Mittwoch. Dies treibe die Gewinnerwartungen an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 10:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,98 % und einem Kurs von 33,02EUR auf Tradegate (05. November 2025, 13:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Oliver Carruthers
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Oliver Carruthers
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 36
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte