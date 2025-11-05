Nvidia startet Allianz über 2 Milliarden US-Dollar für Deep-Tech-Startups

Die IDTA vereint Private-Equity- und Risikokapitalinvestoren, die gezielt in Zukunftstechnologien investieren wollen – darunter Halbleiter, Raumfahrt, Biotechnologie, Robotik, Energie und Künstliche Intelligenz (KI). Nvidia wird im Rahmen der Allianz keine direkten Finanzmittel bereitstellen, sondern technische Schulungen, Mentoring-Programme und strategische Beratung anbieten.

Der US-Chipkonzern Nvidia baut seine Präsenz in Indien weiter aus und wird Gründungsmitglied der India Deep Tech Alliance (IDTA) – einer neuen Initiative, die Investitionen in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar in indische Deep-Tech-Startups mobilisieren soll. Das Engagement unterstreicht den wachsenden Einfluss Indiens als drittgrößtes Startup-Ökosystem der Welt und seine zunehmende Bedeutung für die globale KI-Industrie.

Über das Nvidia Deep Learning Institute (DLI) plant das Unternehmen, indische Gründer und Entwickler in den Bereichen KI-Systeme, verantwortungsvolle Implementierung und Entwicklerförderung zu unterstützen. "Wir wollen eng mit politischen Entscheidungsträgern, Investoren und Unternehmern zusammenarbeiten, um das KI-Ökosystem Indiens nachhaltig zu stärken", sagte Vishal Dhupar, Managing Director für Süd-Asien bei Nvidia.

Technologisches Know-how trifft auf aufstrebenden Markt

"Nvidias Expertise im Aufbau von KI-Systemen und Softwareökosystemen wird unser Netzwerk von Investoren und Unternehmern erheblich bereichern", erklärte Sriram Viswanathan, Gründungsmitglied des Exekutivrates der IDTA. Er betonte, dass die Innovationsgeschwindigkeit in Indien derzeit rapide zunimmt. In den nächsten fünf Jahren könne das Land eine "beträchtliche Zahl von Deep-Tech-Unternehmen mit globalem Ansehen" hervorbringen.

Indiens Regierung unterstützt den Sektor aktiv: Unter der nationalen AI Mission fließen rund 100 Milliarden Rupien (1,1 Milliarden US-Dollar) in Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus wird ein separater Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsfonds in Höhe von 1 Billion Rupien (etwa 11,2 Milliarden US-Dollar) gezielt Deep-Tech-Unternehmen fördern.

Politische Rückendeckung und internationale Bühne

Premierminister Narendra Modi kündigte an, dass Indien im Februar kommenden Jahres den AI Impact Summit ausrichten wird – ein Gipfeltreffen, zu dem Staatschefs, führende Technologiepolitiker und Topmanager aus aller Welt erwartet werden. Unter den potenziellen Teilnehmern: Jensen Huang, CEO von Nvidia, und Demis Hassabis, CEO von Google DeepMind.

Die Initiative fällt in eine Phase, in der das globale Interesse am indischen KI-Markt stark zunimmt. Laut Branchenberichten ist Indien mittlerweile der zweitgrößte Nutzerstandort von OpenAI. Auch andere US-Tech-Giganten intensivieren ihr Engagement: Google kündigte kürzlich Investitionen in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar zum Aufbau eines AI-Hubs in Visakhapatnam an.

Indien im globalen KI-Rennen

Mit über 10.000 aktiven Tech-Startups und einer wachsenden Zahl an Fachkräften im Bereich maschinelles Lernen gilt Indien zunehmend als strategischer Knotenpunkt für KI-Entwicklung und -Anwendung. Die Allianz mit Nvidia wird weithin als Signal verstanden, dass sich das Land als Schlüsselakteur im globalen Wettbewerb um KI-Innovation positioniert.

Obwohl Nvidia bislang keine konkreten Trainingsziele oder Zeitpläne nannte, wird die Initiative als langfristiger strategischer Schritt gesehen, um die Abhängigkeit westlicher Märkte zu reduzieren und Talente im asiatischen Raum zu fördern.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 171EUR auf Tradegate (05. November 2025, 13:07 Uhr) gehandelt.





