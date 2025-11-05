ADP-Bericht schockt Wall Street: Der Arbeitsmarkt zeigt unerwartete Stärke!

Die privaten Arbeitgeber in den Vereinigten Staaten haben im Oktober laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP mehr Stellen geschaffen als erwartet. Nach einem Rückgang im September legten die Beschäftigtenzahlen um 42.000 zu – fast doppelt so stark wie von Ökonomen prognostiziert. Der Dow-Jones-Konsens hatte nur mit einem Plus von 22.000 gerechnet.

Der Jobaufbau kam ausschließlich von Großunternehmen mit mindestens 250 Mitarbeitern, die zusammen 76.000 neue Stellen schufen. Kleine und mittlere Betriebe hingegen strichen 34.000 Arbeitsplätze. Besonders stark entwickelte sich der Bereich Handel, Transport und Versorgungsdienste mit einem Plus von 47.000 Jobs. Auch Bildung und Gesundheitswesen legten um 26.000 Stellen zu, während die Finanzbranche 11.000 neue Jobs meldete.

Technologiebranche schwächelt trotz KI-Boom

Entgegen dem allgemeinen Trend musste die Informationsbranche 17.000 Stellen abbauen – ein Rückschlag trotz des anhaltenden Aufschwungs durch Künstliche Intelligenz. Verluste verzeichneten auch die Bereiche professionelle Dienstleistungen (-15.000), sonstige Services (-13.000) und die Industrie (-3.000). Letztere bleibt damit weiter unter Druck, obwohl US-Präsident Donald Trump mit Zöllen den Rückfluss von Produktionsjobs ins Land anstoßen wollte.

Löhne steigen weiter – aber das Tempo stagniert

Trotz des nur moderaten Beschäftigungszuwachses erhöhten sich die Gehälter erneut. Arbeitnehmer, die im Job blieben, verdienten im Jahresvergleich 4,5 Prozent mehr, während Jobwechsler ein Plus von 6,7 Prozent verzeichneten. "Private Arbeitgeber haben im Oktober zum ersten Mal seit Juli wieder Arbeitsplätze geschaffen, aber die Einstellungstätigkeit war im Vergleich zu unseren früheren Berichten in diesem Jahr eher verhalten", erklärte ADP-Chefökonomin Nela Richardson. "Gleichzeitig ist das Lohnwachstum seit über einem Jahr weitgehend unverändert, was darauf hindeutet, dass sich Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht befinden."

Fed im Fokus: Zinssenkung als Reaktion

Die US-Notenbank Federal Reserve hatte vergangene Woche ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt und liegt nun in einer Spanne zwischen 3,75 und 4 Prozent. Damit reagiert sie auf die zunehmenden Sorgen über den Arbeitsmarkt, der aktuell mehr Aufmerksamkeit bekommt als die weiterhin über dem Zielwert von 2 Prozent liegende Inflation.

Fehlende Regierungsdaten erhöhen Unsicherheit

Wegen des anhaltenden Regierungsstillstands liegen derzeit keine offiziellen Zahlen des Bureau of Labor Statistics (BLS) vor. Eigentlich war erwartet worden, dass der BLS-Bericht einen Rückgang von 60.000 Jobs und eine steigende Arbeitslosenquote von 4,5 Prozent zeigen würde. Marktteilnehmer blicken nun auf alternative Indikatoren: Am Donnerstag veröffentlicht das Beratungsunternehmen Challenger, Gray & Christmas Daten zu angekündigten Entlassungen, und am Freitag folgt der Stimmungsindex der Universität Michigan.

Die Reaktionen der Märkte

Der Dow Jones Industrial Average beendete den Handel am Dienstag mit einem Minus von 0,53 Prozent, der S&P 500 verlor 1,17 Prozent. Zur Wochenmitte zeichnet sich an der Wall Street ein verhaltener Start ab – die Indizes dürften kaum verändert bis leicht schwächer eröffnen. Ob die überraschend robusten ADP-Zahlen tatsächlich auf eine nachhaltige Stabilisierung des Arbeitsmarkts hindeuten oder nur eine kurzfristige Erholung markieren, bleibt offen. Immerhin wecken sie vorsichtige Hoffnung, dass die US-Wirtschaft widerstandsfähiger ist, als viele Marktteilnehmer erwartet hatten – doch die Erholung steht auf wackligem Fundament.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion