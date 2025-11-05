    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Deutschland als Innovations-Hub / Im Interview

    Onofrio Mastandrea, Deutschlandchef Incyte Biosciences

    Berlin (ots) - In der öffentlichen Wahrnehmung geht manchmal ein wenig unter,
    was Wissenschaft und Forschung alles erreichen können. Das gilt auch für den
    Nutzen, den Pharmaunternehmen mit der Entwicklung von Arzneimittelinnovationen
    für Menschen mit schweren Erkrankungen schaffen können. Es ist ein Thema, das
    Onofrio Mastandrea umtreibt. Er leitet seit Sommer 2025 das Deutschland-Geschäft
    des forschenden Biotech-Unternehmens Incyte Biosciences. Im Gespräch mit Pharma
    Fakten erläutert er, wie er mehr Innovationen in die Bundesrepublik holen will:
    https://pharma-fakten.de/news/deutschland-als-innovations-hub/ .

    Weitere News, Interviews und Grafiken rund um die Pharmabranche und
    Pharmaforschung:
    https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/pharmaforschung/

    Bei Abdruck bitte Angabe der Quelle: https://pharma-fakten.de/

    Belegexemplare gerne an mailto:redaktion@pharma-fakten.de .

