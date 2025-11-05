Onofrio Mastandrea, Deutschlandchef Incyte Biosciences

Berlin (ots) - In der öffentlichen Wahrnehmung geht manchmal ein wenig unter,

was Wissenschaft und Forschung alles erreichen können. Das gilt auch für den

Nutzen, den Pharmaunternehmen mit der Entwicklung von Arzneimittelinnovationen

für Menschen mit schweren Erkrankungen schaffen können. Es ist ein Thema, das

Onofrio Mastandrea umtreibt. Er leitet seit Sommer 2025 das Deutschland-Geschäft

des forschenden Biotech-Unternehmens Incyte Biosciences. Im Gespräch mit Pharma

Fakten erläutert er, wie er mehr Innovationen in die Bundesrepublik holen will:

https://pharma-fakten.de/news/deutschland-als-innovations-hub/ .



Weitere News, Interviews und Grafiken rund um die Pharmabranche und

Pharmaforschung:

https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/pharmaforschung/





Life Sciences: Wird Deutschland Pharmaland?



Wie schaffen wir es, in Deutschland Wohlstand zu erhalten und

weiterzuentwickeln? Dazu muss das Land Innovationen entwickeln. Die Life

Sciences-Industrie kann dabei eine wichtige Rolle spielen - die Biotechnologie

gilt als eines der zentralen Zukunftsfelder des 21. Jahrhunderts. Denn sie

treibt medizinische Sprunginnovationen, schafft nachhaltige Lösungen für globale

Herausforderungen und definiert neue Grenzen von Wissenschaft, Wirtschaft und

Gesellschaft. Auf dem Europäischen Gesundheitskongress in München (EGKM)

diskutierten Expert:innen, wie ihr Potenzial entfesselt werden könnte.



https://pharma-fakten.de/news/life-sciences-wird-deutschland-pharmaland/



Studie zeigt: Innovation bei Arzneimitteln zieht weite Kreise



Wie sehr nützen innovative Arzneimittel den Patient:innen? Und welchen Beitrag

leisten sie für die Wirtschaftskraft unseres Landes? Um solche Fragen ging es

bei der Studie "InnovationsRadar", die von dem Wirtschaftsforschungsunternehmen

Prognos im Auftrag des Pharmaverbands vfa erstellt wurde. Wir haben mit Prof.

Dr. Thomas Hammerschmidt, der die Studie als Wissenschaftlicher Beirat begleitet

hat, über die Ergebnisse gesprochen - und darüber, was ihn am meisten daran

überrascht hat.



https://pharma-fakten.de/news/studie-zeigt-innovation-bei-arzneimitteln-zieht-we

ite-kreise/



