Deutschland als Innovations-Hub / Im Interview
Onofrio Mastandrea, Deutschlandchef Incyte Biosciences
Berlin (ots) - In der öffentlichen Wahrnehmung geht manchmal ein wenig unter,
was Wissenschaft und Forschung alles erreichen können. Das gilt auch für den
Nutzen, den Pharmaunternehmen mit der Entwicklung von Arzneimittelinnovationen
für Menschen mit schweren Erkrankungen schaffen können. Es ist ein Thema, das
Onofrio Mastandrea umtreibt. Er leitet seit Sommer 2025 das Deutschland-Geschäft
des forschenden Biotech-Unternehmens Incyte Biosciences. Im Gespräch mit Pharma
Fakten erläutert er, wie er mehr Innovationen in die Bundesrepublik holen will:
https://pharma-fakten.de/news/deutschland-als-innovations-hub/ .
Weitere News, Interviews und Grafiken rund um die Pharmabranche und
Pharmaforschung:
https://pharma-fakten.de/schlagworte/schlagwort/pharmaforschung/
Life Sciences: Wird Deutschland Pharmaland?
Wie schaffen wir es, in Deutschland Wohlstand zu erhalten und
weiterzuentwickeln? Dazu muss das Land Innovationen entwickeln. Die Life
Sciences-Industrie kann dabei eine wichtige Rolle spielen - die Biotechnologie
gilt als eines der zentralen Zukunftsfelder des 21. Jahrhunderts. Denn sie
treibt medizinische Sprunginnovationen, schafft nachhaltige Lösungen für globale
Herausforderungen und definiert neue Grenzen von Wissenschaft, Wirtschaft und
Gesellschaft. Auf dem Europäischen Gesundheitskongress in München (EGKM)
diskutierten Expert:innen, wie ihr Potenzial entfesselt werden könnte.
https://pharma-fakten.de/news/life-sciences-wird-deutschland-pharmaland/
Studie zeigt: Innovation bei Arzneimitteln zieht weite Kreise
Wie sehr nützen innovative Arzneimittel den Patient:innen? Und welchen Beitrag
leisten sie für die Wirtschaftskraft unseres Landes? Um solche Fragen ging es
bei der Studie "InnovationsRadar", die von dem Wirtschaftsforschungsunternehmen
Prognos im Auftrag des Pharmaverbands vfa erstellt wurde. Wir haben mit Prof.
Dr. Thomas Hammerschmidt, der die Studie als Wissenschaftlicher Beirat begleitet
hat, über die Ergebnisse gesprochen - und darüber, was ihn am meisten daran
überrascht hat.
https://pharma-fakten.de/news/studie-zeigt-innovation-bei-arzneimitteln-zieht-we
ite-kreise/
PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in Deutschland
Die Online-Plattform Pharma-Fakten.de (https://pharma-fakten.de/) ist eine
Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 18 Unternehmen sowie ein Verband aus
der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Pharma-Fakten.de berichtet seit 2014
über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer
Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie
gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform
arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit
interessieren.
PHARMA FAKTEN - Eine Initiative von Arzneimittelherstellern in Deutschland
Die Online-Plattform Pharma-Fakten.de (https://pharma-fakten.de/) ist eine
Initiative des Pharma Fakten e.V., in dem 18 Unternehmen sowie ein Verband aus
der Arzneimittel-Branche organisiert sind. Pharma-Fakten.de berichtet seit 2014
über Gesundheitsthemen. Schwerpunkte sind die Forschung und Entwicklung neuer
Medikamente und Impfstoffe in den verschiedensten Indikationen sowie
gesundheitspolitische bzw. ökonomische Hintergründe. An der Newsplattform
arbeitet eine eigenständige Redaktion - für alle, die sich für Gesundheit
interessieren.
