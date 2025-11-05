Immobilien-Investments in der Dominikanischen Republik mit Schweizer Qualität (FOTO)

Bottighofen (ots) - Europäische Anleger entdecken die Dominikanische Republik

neu - nicht als Ferienziel, sondern als Wachstumsmarkt. Das Land erlebt derzeit

einen beachtlichen Immobilienboom, getragen von internationalen Investoren,

steuerlichen Anreizen und einer stetig wachsenden Infrastruktur. Besonders die

Nordküste rund um Cabarete wird zum Hotspot für Kapitalanleger, die auf Rendite

und Nachhaltigkeit setzen. Ein Unternehmen spielt dabei eine zentrale Rolle:

Sunbelt Dominicana.



Rendite trifft Urlaubsromantik - ein Markt im Wandel





Lange galt die Dominikanische Republik mit ihren 1.600 Kilometern Küstenlinieund weltbekannten Stränden als Paradies für Pauschalurlauber - als "Wiege desAll-Inclusive". Doch diese Zeiten sind vorbei. Heute präsentiert sich die Inselals dynamischer Immobilienmarkt, der zunehmend internationale Anleger anzieht.Dem Markt für Wohnimmobilien wird bis 2029 ein Volumen von rund 616 MilliardenEuro prognostiziert - mit einem jährlichen Wachstum von knapp drei Prozent.Solche Zahlen wecken das Interesse von Investoren weltweit.Mit über 11 Millionen Besuchern jährlich bleibt der Tourismus der entscheidendeWachstumsmotor. Nach Schätzungen des World Travel & Tourism Council wird dieBranche bis Ende 2025 mehr als 21 Milliarden US-Dollar zum Bruttoinlandsproduktbeitragen - rund 15,8 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Diese Dynamikwirkt sich unmittelbar auf den Immobilienmarkt aus: Die Dominikanische Republikentwickelt sich vom Ziel für Ruheständler zu einem attraktiven Standort fürFamilien, digitale Nomaden und jüngere Investoren.Parallel investiert der Staat massiv in Straßen, Flughäfen und digitale Netze -eine Infrastruktur, die zunehmend auch Investoren aus Europa anzieht.Sunbelt Dominicana - Schweizer Präzision trifft karibische DynamikEin Paradebeispiel für diese Entwicklung ist die Sunbelt Dominicana Schweiz AG(https://www.sunbelt-dominicana.ch/) . Das Unternehmen verbindet SchweizerQualitätsanspruch mit karibischer Dynamik und setzt dabei auf nachhaltigeImmobilienkonzepte. Mit dem Projekt Camino del Sol in Cabarete positioniert sichSunbelt Dominicana als Anbieter hochwertiger Ferienimmobilien nach SchweizerBau- und Sicherheitsstandards.Das Konzept: Drei Gebäude mit insgesamt 30 Apartments, Infinity-Pool, tropischemGarten und solargestützter Energieversorgung. Anleger können sich ab 100.000Schweizer Franken beteiligen und erhalten einen fixen Zinssatz von zehn Prozentjährlich bis 2028. Die Beteiligungen sind grundbuchlich abgesichert - einentscheidendes Argument für sicherheitsorientierte Investoren."Wir wollten ein Modell schaffen, das europäische Sicherheitsstandards mit der