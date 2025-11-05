Sunbelt Dominicana
Immobilien-Investments in der Dominikanischen Republik mit Schweizer Qualität (FOTO)
Bottighofen (ots) - Europäische Anleger entdecken die Dominikanische Republik
neu - nicht als Ferienziel, sondern als Wachstumsmarkt. Das Land erlebt derzeit
einen beachtlichen Immobilienboom, getragen von internationalen Investoren,
steuerlichen Anreizen und einer stetig wachsenden Infrastruktur. Besonders die
Nordküste rund um Cabarete wird zum Hotspot für Kapitalanleger, die auf Rendite
und Nachhaltigkeit setzen. Ein Unternehmen spielt dabei eine zentrale Rolle:
Sunbelt Dominicana.
Rendite trifft Urlaubsromantik - ein Markt im Wandel
Lange galt die Dominikanische Republik mit ihren 1.600 Kilometern Küstenlinie
und weltbekannten Stränden als Paradies für Pauschalurlauber - als "Wiege des
All-Inclusive". Doch diese Zeiten sind vorbei. Heute präsentiert sich die Insel
als dynamischer Immobilienmarkt, der zunehmend internationale Anleger anzieht.
Dem Markt für Wohnimmobilien wird bis 2029 ein Volumen von rund 616 Milliarden
Euro prognostiziert - mit einem jährlichen Wachstum von knapp drei Prozent.
Solche Zahlen wecken das Interesse von Investoren weltweit.
Mit über 11 Millionen Besuchern jährlich bleibt der Tourismus der entscheidende
Wachstumsmotor. Nach Schätzungen des World Travel & Tourism Council wird die
Branche bis Ende 2025 mehr als 21 Milliarden US-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt
beitragen - rund 15,8 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Diese Dynamik
wirkt sich unmittelbar auf den Immobilienmarkt aus: Die Dominikanische Republik
entwickelt sich vom Ziel für Ruheständler zu einem attraktiven Standort für
Familien, digitale Nomaden und jüngere Investoren.
Parallel investiert der Staat massiv in Straßen, Flughäfen und digitale Netze -
eine Infrastruktur, die zunehmend auch Investoren aus Europa anzieht.
Sunbelt Dominicana - Schweizer Präzision trifft karibische Dynamik
Ein Paradebeispiel für diese Entwicklung ist die Sunbelt Dominicana Schweiz AG
(https://www.sunbelt-dominicana.ch/) . Das Unternehmen verbindet Schweizer
Qualitätsanspruch mit karibischer Dynamik und setzt dabei auf nachhaltige
Immobilienkonzepte. Mit dem Projekt Camino del Sol in Cabarete positioniert sich
Sunbelt Dominicana als Anbieter hochwertiger Ferienimmobilien nach Schweizer
Bau- und Sicherheitsstandards.
Das Konzept: Drei Gebäude mit insgesamt 30 Apartments, Infinity-Pool, tropischem
Garten und solargestützter Energieversorgung. Anleger können sich ab 100.000
Schweizer Franken beteiligen und erhalten einen fixen Zinssatz von zehn Prozent
jährlich bis 2028. Die Beteiligungen sind grundbuchlich abgesichert - ein
entscheidendes Argument für sicherheitsorientierte Investoren.
"Wir wollten ein Modell schaffen, das europäische Sicherheitsstandards mit der
