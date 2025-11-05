    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Immobilien-Investments in der Dominikanischen Republik mit Schweizer Qualität (FOTO)

    Bottighofen (ots) - Europäische Anleger entdecken die Dominikanische Republik
    neu - nicht als Ferienziel, sondern als Wachstumsmarkt. Das Land erlebt derzeit
    einen beachtlichen Immobilienboom, getragen von internationalen Investoren,
    steuerlichen Anreizen und einer stetig wachsenden Infrastruktur. Besonders die
    Nordküste rund um Cabarete wird zum Hotspot für Kapitalanleger, die auf Rendite
    und Nachhaltigkeit setzen. Ein Unternehmen spielt dabei eine zentrale Rolle:
    Sunbelt Dominicana.

    Rendite trifft Urlaubsromantik - ein Markt im Wandel

    Lange galt die Dominikanische Republik mit ihren 1.600 Kilometern Küstenlinie
    und weltbekannten Stränden als Paradies für Pauschalurlauber - als "Wiege des
    All-Inclusive". Doch diese Zeiten sind vorbei. Heute präsentiert sich die Insel
    als dynamischer Immobilienmarkt, der zunehmend internationale Anleger anzieht.

    Dem Markt für Wohnimmobilien wird bis 2029 ein Volumen von rund 616 Milliarden
    Euro prognostiziert - mit einem jährlichen Wachstum von knapp drei Prozent.
    Solche Zahlen wecken das Interesse von Investoren weltweit.

    Mit über 11 Millionen Besuchern jährlich bleibt der Tourismus der entscheidende
    Wachstumsmotor. Nach Schätzungen des World Travel & Tourism Council wird die
    Branche bis Ende 2025 mehr als 21 Milliarden US-Dollar zum Bruttoinlandsprodukt
    beitragen - rund 15,8 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung. Diese Dynamik
    wirkt sich unmittelbar auf den Immobilienmarkt aus: Die Dominikanische Republik
    entwickelt sich vom Ziel für Ruheständler zu einem attraktiven Standort für
    Familien, digitale Nomaden und jüngere Investoren.

    Parallel investiert der Staat massiv in Straßen, Flughäfen und digitale Netze -
    eine Infrastruktur, die zunehmend auch Investoren aus Europa anzieht.

    Sunbelt Dominicana - Schweizer Präzision trifft karibische Dynamik

    Ein Paradebeispiel für diese Entwicklung ist die Sunbelt Dominicana Schweiz AG
    (https://www.sunbelt-dominicana.ch/) . Das Unternehmen verbindet Schweizer
    Qualitätsanspruch mit karibischer Dynamik und setzt dabei auf nachhaltige
    Immobilienkonzepte. Mit dem Projekt Camino del Sol in Cabarete positioniert sich
    Sunbelt Dominicana als Anbieter hochwertiger Ferienimmobilien nach Schweizer
    Bau- und Sicherheitsstandards.

    Das Konzept: Drei Gebäude mit insgesamt 30 Apartments, Infinity-Pool, tropischem
    Garten und solargestützter Energieversorgung. Anleger können sich ab 100.000
    Schweizer Franken beteiligen und erhalten einen fixen Zinssatz von zehn Prozent
    jährlich bis 2028. Die Beteiligungen sind grundbuchlich abgesichert - ein
    entscheidendes Argument für sicherheitsorientierte Investoren.

    "Wir wollten ein Modell schaffen, das europäische Sicherheitsstandards mit der
