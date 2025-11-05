Skoda mit neuen Modellen im Auto Abo (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Skoda Fahrzeuge abonnieren statt kaufen oder leasen



> Die vollelektrischen Skoda Elroq und Enyaq sowie der Skoda Scala stehen zur

Wahl



> Heute online bestellt, in nur 14 Tagen an die Wunschadresse geliefert





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Volkswagen Vorzüge interessanter als Stämme ? Volkswagen (VW) Vz +1,50 % Aktie 80 Aufrufe heute Powerjogger heute 08:27

> Flexible Laufzeiten zwischen drei und zwölf Monaten> Full-Service-Abo ohne fixe Zusatzkosten> Europcar als neuer Partner für das Skoda Auto Abo(https://www.skodaautoabo.de/de-de/skoda/my-europcar)Das Auto Abo von Skoda wird auf die vollelektrischen Modelle Elroq und Enyaq neuausgerichtet. Zudem ist der kompakte Skoda Scala in diesem Full-Service-Angeboterhältlich. Besonders reizvoll: Alle Fahrzeuge sind im Abo innerhalb von 14Tagen verfügbar. Nach der Bestellung überhttps://www.skodaautoabo.de/de-de/skoda/my-europcar werden die Fahrzeuge an dieWunschadresse geliefert. Erstmals ist auch eine Bestellung und Lieferung überausgewählte Europcar-Standorte möglich. Mit dem Auto Abo als Vertriebskanalentwickelt Skoda seine digitalen Geschäftsprozesse weiter und bietet Kundeneinen zusätzlichen bequemen Weg, einen Skoda zu fahren, der exakt zur aktuellenLebenssituation passt.Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Auto Deutschland,sagt: "Mit dem Skoda Auto Abo bieten wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität,genau die individuelle Mobilität zu wählen, die sie benötigen. Mit Enyaq undElroq bieten wir dabei unsere beiden besonders begehrten Elektrofahrzeuge an underhöhen damit die Attraktivität des Angebots zusätzlich. Das alles zu fairenAll-inclusive-Tarifen, unkompliziert im Handling und mit Fahrzeugen, die sehrschnell verfügbar sind." In einer modernen Welt zählt das Nutzen praktischerAbonnements mehr denn je zum optimierten Lebensstil: Wird ein Produkt nicht mehrbenötigt, lässt es sich einfach kündigen. Was für TV-Streaming-Dienst, Musik undSoftware gilt, bietet Skoda auch mit seinem Auto Abo. Höchste Flexibilitätbedeutet hier: individuelle Mobilität genau dann, wenn sie gebraucht wird. Mitdem Skoda Enyaq 85 (Skoda Enyaq 85 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert):15,0 - 16,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A) unddem Skoda Elroq 85 (Skoda Elroq 85 210 kW: Stromverbrauch (kombiniert): 15,2 -16,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A)sind nun auch die besonders attraktiven vollelektrischen Modelle im Aboverfügbar.Das Skoda Auto Abo funktioniert unkompliziert: es ist einfach unterhttps://www.skodaautoabo.de/de-de/skoda/my-europcar zu einem transparentenAll-inclusive-Tarif buchbar. Und das mit besonders schneller Verfügbarkeit:Innerhalb von 14 Tagen wird das Fahrzeug auf Wunsch an die hinterlegte Adressegeliefert, von wo es am Ende des Abos auch wieder abgeholt wird. Erstmals istdie Buchung sowie die Lieferung und Abholung auch über den MobilitätsanbieterEuropcar an 21 ausgewählten Standorten in Deutschland möglich.Die Mindestlaufzeiten des Skoda Auto Abos betragen drei, sechs oder zwölf Monateund eignen sich für alle, denen etwa ein herkömmliches Leasing-Angebot oder einFahrzeugkauf zu langfristig sind. Nach der Mindestlaufzeit verlängert sich dasAbo automatisch und kann jederzeit monatlich gekündigt werden. Die Abogebührenthält 750 Freikilometer pro Monat, Steuern, ein Versicherungspaket,Wartungskosten, Reifen und ein Schutzpaket. Einzig die individuellenVerbrauchskosten - Strom oder Treibstoff - sind vom Nutzer noch zu begleichen.Weitere Leistungen, wie ein Premium-Schutzpaket oder zusätzliche Freikilometer,können bequem online hinzugebucht werden. Der Skoda Elroq 85 beispielsweise istab 599 Euro im Skoda Auto Abo zu haben.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6151991OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH