Flexibel, digital und schnell verfügbar
Skoda mit neuen Modellen im Auto Abo (FOTO)
> Die vollelektrischen Skoda Elroq und Enyaq sowie der Skoda Scala stehen zur
Wahl
> Heute online bestellt, in nur 14 Tagen an die Wunschadresse geliefert
> Full-Service-Abo ohne fixe Zusatzkosten
> Europcar als neuer Partner für das Skoda Auto Abo
(https://www.skodaautoabo.de/de-de/skoda/my-europcar)
Das Auto Abo von Skoda wird auf die vollelektrischen Modelle Elroq und Enyaq neu
ausgerichtet. Zudem ist der kompakte Skoda Scala in diesem Full-Service-Angebot
erhältlich. Besonders reizvoll: Alle Fahrzeuge sind im Abo innerhalb von 14
Tagen verfügbar. Nach der Bestellung über
https://www.skodaautoabo.de/de-de/skoda/my-europcar werden die Fahrzeuge an die
Wunschadresse geliefert. Erstmals ist auch eine Bestellung und Lieferung über
ausgewählte Europcar-Standorte möglich. Mit dem Auto Abo als Vertriebskanal
entwickelt Skoda seine digitalen Geschäftsprozesse weiter und bietet Kunden
einen zusätzlichen bequemen Weg, einen Skoda zu fahren, der exakt zur aktuellen
Lebenssituation passt.
Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Auto Deutschland,
sagt: "Mit dem Skoda Auto Abo bieten wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität,
genau die individuelle Mobilität zu wählen, die sie benötigen. Mit Enyaq und
Elroq bieten wir dabei unsere beiden besonders begehrten Elektrofahrzeuge an und
erhöhen damit die Attraktivität des Angebots zusätzlich. Das alles zu fairen
All-inclusive-Tarifen, unkompliziert im Handling und mit Fahrzeugen, die sehr
schnell verfügbar sind." In einer modernen Welt zählt das Nutzen praktischer
Abonnements mehr denn je zum optimierten Lebensstil: Wird ein Produkt nicht mehr
benötigt, lässt es sich einfach kündigen. Was für TV-Streaming-Dienst, Musik und
Software gilt, bietet Skoda auch mit seinem Auto Abo. Höchste Flexibilität
bedeutet hier: individuelle Mobilität genau dann, wenn sie gebraucht wird. Mit
dem Skoda Enyaq 85 (Skoda Enyaq 85 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert):
15,0 - 16,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A) und
dem Skoda Elroq 85 (Skoda Elroq 85 210 kW: Stromverbrauch (kombiniert): 15,2 -
16,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A)
sind nun auch die besonders attraktiven vollelektrischen Modelle im Abo
verfügbar.
Das Skoda Auto Abo funktioniert unkompliziert: es ist einfach unter
https://www.skodaautoabo.de/de-de/skoda/my-europcar zu einem transparenten
All-inclusive-Tarif buchbar. Und das mit besonders schneller Verfügbarkeit:
Innerhalb von 14 Tagen wird das Fahrzeug auf Wunsch an die hinterlegte Adresse
geliefert, von wo es am Ende des Abos auch wieder abgeholt wird. Erstmals ist
die Buchung sowie die Lieferung und Abholung auch über den Mobilitätsanbieter
Europcar an 21 ausgewählten Standorten in Deutschland möglich.
Die Mindestlaufzeiten des Skoda Auto Abos betragen drei, sechs oder zwölf Monate
und eignen sich für alle, denen etwa ein herkömmliches Leasing-Angebot oder ein
Fahrzeugkauf zu langfristig sind. Nach der Mindestlaufzeit verlängert sich das
Abo automatisch und kann jederzeit monatlich gekündigt werden. Die Abogebühr
enthält 750 Freikilometer pro Monat, Steuern, ein Versicherungspaket,
Wartungskosten, Reifen und ein Schutzpaket. Einzig die individuellen
Verbrauchskosten - Strom oder Treibstoff - sind vom Nutzer noch zu begleichen.
Weitere Leistungen, wie ein Premium-Schutzpaket oder zusätzliche Freikilometer,
können bequem online hinzugebucht werden. Der Skoda Elroq 85 beispielsweise ist
ab 599 Euro im Skoda Auto Abo zu haben.
