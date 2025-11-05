    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Skoda mit neuen Modellen im Auto Abo (FOTO)

    Weiterstadt (ots) - > Skoda Fahrzeuge abonnieren statt kaufen oder leasen

    > Die vollelektrischen Skoda Elroq und Enyaq sowie der Skoda Scala stehen zur
    Wahl

    > Heute online bestellt, in nur 14 Tagen an die Wunschadresse geliefert

    > Flexible Laufzeiten zwischen drei und zwölf Monaten

    > Full-Service-Abo ohne fixe Zusatzkosten

    > Europcar als neuer Partner für das Skoda Auto Abo
    (https://www.skodaautoabo.de/de-de/skoda/my-europcar)

    Das Auto Abo von Skoda wird auf die vollelektrischen Modelle Elroq und Enyaq neu
    ausgerichtet. Zudem ist der kompakte Skoda Scala in diesem Full-Service-Angebot
    erhältlich. Besonders reizvoll: Alle Fahrzeuge sind im Abo innerhalb von 14
    Tagen verfügbar. Nach der Bestellung über
    https://www.skodaautoabo.de/de-de/skoda/my-europcar werden die Fahrzeuge an die
    Wunschadresse geliefert. Erstmals ist auch eine Bestellung und Lieferung über
    ausgewählte Europcar-Standorte möglich. Mit dem Auto Abo als Vertriebskanal
    entwickelt Skoda seine digitalen Geschäftsprozesse weiter und bietet Kunden
    einen zusätzlichen bequemen Weg, einen Skoda zu fahren, der exakt zur aktuellen
    Lebenssituation passt.

    Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Skoda Auto Deutschland,
    sagt: "Mit dem Skoda Auto Abo bieten wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität,
    genau die individuelle Mobilität zu wählen, die sie benötigen. Mit Enyaq und
    Elroq bieten wir dabei unsere beiden besonders begehrten Elektrofahrzeuge an und
    erhöhen damit die Attraktivität des Angebots zusätzlich. Das alles zu fairen
    All-inclusive-Tarifen, unkompliziert im Handling und mit Fahrzeugen, die sehr
    schnell verfügbar sind." In einer modernen Welt zählt das Nutzen praktischer
    Abonnements mehr denn je zum optimierten Lebensstil: Wird ein Produkt nicht mehr
    benötigt, lässt es sich einfach kündigen. Was für TV-Streaming-Dienst, Musik und
    Software gilt, bietet Skoda auch mit seinem Auto Abo. Höchste Flexibilität
    bedeutet hier: individuelle Mobilität genau dann, wenn sie gebraucht wird. Mit
    dem Skoda Enyaq 85 (Skoda Enyaq 85 210 kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert):
    15,0 - 16,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 g/km; CO2-Klasse: A) und
    dem Skoda Elroq 85 (Skoda Elroq 85 210 kW: Stromverbrauch (kombiniert): 15,2 -
    16,4 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A)
    sind nun auch die besonders attraktiven vollelektrischen Modelle im Abo
    verfügbar.

    Das Skoda Auto Abo funktioniert unkompliziert: es ist einfach unter
    https://www.skodaautoabo.de/de-de/skoda/my-europcar zu einem transparenten
    All-inclusive-Tarif buchbar. Und das mit besonders schneller Verfügbarkeit:
    Innerhalb von 14 Tagen wird das Fahrzeug auf Wunsch an die hinterlegte Adresse
    geliefert, von wo es am Ende des Abos auch wieder abgeholt wird. Erstmals ist
    die Buchung sowie die Lieferung und Abholung auch über den Mobilitätsanbieter
    Europcar an 21 ausgewählten Standorten in Deutschland möglich.

    Die Mindestlaufzeiten des Skoda Auto Abos betragen drei, sechs oder zwölf Monate
    und eignen sich für alle, denen etwa ein herkömmliches Leasing-Angebot oder ein
    Fahrzeugkauf zu langfristig sind. Nach der Mindestlaufzeit verlängert sich das
    Abo automatisch und kann jederzeit monatlich gekündigt werden. Die Abogebühr
    enthält 750 Freikilometer pro Monat, Steuern, ein Versicherungspaket,
    Wartungskosten, Reifen und ein Schutzpaket. Einzig die individuellen
    Verbrauchskosten - Strom oder Treibstoff - sind vom Nutzer noch zu begleichen.
    Weitere Leistungen, wie ein Premium-Schutzpaket oder zusätzliche Freikilometer,
    können bequem online hinzugebucht werden. Der Skoda Elroq 85 beispielsweise ist
    ab 599 Euro im Skoda Auto Abo zu haben.

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6151991
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH


