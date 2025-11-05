    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    Auto1 nach Zickzackkurs wieder im Minus - Chartbild eingetrübt

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto1: Gute Quartalszahlen, aber Kursrückgang.
    • Aktien schwanken, Minus von 2,5% auf 28,44 Euro.
    • Absatz und Umsatz steigen, Jahresziele erneut angehoben.
    Foto: Autohero

    (Neu: Überschrift, aktuelle Kurse, Charttechnik, weitere Analysteneinschätzung.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Quartalszahlen und erneut angehobene Jahresziele haben Auto1 am Mittwoch keinen nachhaltigen Kursauftrieb gegeben. Nach heftigen Schwankungen mit zeitweisen Gewinnen, welche den Aktien fast bis zu ihrem einen Monat alten Vierjahreshoch von 31,50 Euro verhalfen, stand zuletzt wieder ein Minus von 2,5 Prozent auf 28,44 Euro zu Buche.

    Damit knüpften die Titel des Online-Gebrauchtwagenhändlers vorerst an die heftigen Gewinnmitnahmen vom Dienstag an. Sie rutschten zudem unter die für den kurz- bis mittelfristigen Trend wichtigen 21- und 50-Tage-Linien. Im bisherigen Jahresverlauf steht aber immer noch ein Kursanstieg von rund 82 Prozent zu Buche, was für die Top-Zehn im MDax ausreicht, dem Index der mittelgroßen deutschen Börsenunternehmen.

    Auto1 steigerte den Absatz im dritten Quartal um fast ein Viertel auf einen Rekordwert und hob das entsprechende Jahresziel erneut an. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda), für welches das Unternehmen die Planung ebenfalls nach oben revidierte, legten im vergangenen Quartal noch stärker zu. Sämtliche Kennziffern übertrafen die Analystenerwartungen.

    Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan sprach ebenso wie seine Kollegen von der Schweizer Großbank UBS von einem erneut starken Quartal. Die Anhebung des Ausblicks sei aber schon erwartet worden, betonte Diebel. Laut Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC liegen die Konsensschätzungen für den Absatz nun am unteren Ende der angehobenen Unternehmens-Zielspannen, beim Ebitda jedoch im oberen Bereich./gl/niw/stk/ajx/stk

