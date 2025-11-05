ANALYSE-FLASH
UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro
- UBS belässt Einstufung für Siemens Healthineers neutral.
- Quartalsergebnisse und Prognose enttäuschen stark.
- Korrekturbedarf von 7% für Überschuss 2026 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalsergebnisse und die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 seien schon eine heftige Enttäuschung, schrieb Graham Doyle am Mittwoch. Er sieht nun sieben Prozent Korrekturbedarf für die Konsensschätzung des Überschusses 2026./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Healthineers Aktie
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,49 % und einem Kurs von 45,73 auf Tradegate (05. November 2025, 13:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -2,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,92 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 51,83 Mrd..
Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von +8,39 %/+38,74 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Siemens Healthineers - SHL100 - DE000SHL1006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Healthineers. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ich fragte mich, ob nicht eher die Gender-Gegner Mitglieder einer Glaubensgemeinschaft sind.
Aber gut, lassen wir das, ist hier nicht weiter von Belang.
Sie sollte als Video Aufzeichnungen den Namensaktionären im Investorenportal
noch ein paar Wochen zum Nachlesen zur Verfügung stehen. Virtuell waren ja nur wenige Aktionäre dabei.
In anderen Staaten funktioniert das doch auch. Warum nicht in Deutschland, dem Land der Unfreien.
Andere Frage: Warum sind bei dieser Welt-AG Vorstände und Aufsichtsrâte Krawattenmuffel?
Und einer gendert sogar. - Muss das sein? Eine HV einer AG ist doch keine politische Demo zugunsten
einer Glaubensgemeinschaft.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18974587-trotz-china-flaute-gewinnexplosion-siemens-healthineers-schlaegt-erwartungen