UBS belässt Siemens Healthineers auf 'Neutral' - Ziel 50 Euro

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,49 % und einem Kurs von 45,73 auf Tradegate (05. November 2025, 13:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Healthineers Aktie um -2,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,92 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Healthineers bezifferte sich zuletzt auf 51,83 Mrd..

Siemens Healthineers zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von +8,39 %/+38,74 % bedeutet.