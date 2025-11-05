ANALYSE-FLASH
DZ Bank belässt Evonik auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro
- DZ Bank belässt Evonik auf "Halten" bei 16 Euro.
- Schwache Nachfrage belastet den Spezialchemiekonzern.
- Konjunkturelle Erholung in Deutschland erst 2026.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Eine schwache Nachfrage treffe den Spezialchemiekonzern hart, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Evonik verfüge zwar über ein robustes Produktportfolio, könne sich aber nicht vollständig von der schwachen Industrienachfrage entkoppeln. Mit einer breiten konjunkturellen Erholung in Deutschland rechnet er frühestens Ende 2026./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 14,16 auf Tradegate (05. November 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,57 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +5,86 %/+41,14 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Die Quartalszahlen sind in Ordnung und wie erwartet ausgefallen. Auf jeden Fall dabei bleiben.
Evonik baut mehrere neue Anlagen und erweitert bestehende Werke, darunter eine Pilotanlage für Anionen-Austausch-Membranen in Marl (Ende 2025),
Seit Wochen geht es hier mit dem Kurs Abwärts. Von den ganzen Chemieaktien hat es bislang nur die Evonik geschafft, jede Woche ein neues Allzeittief zu generieren. So etwas kennt man eigentlich nur von Schrottaktien. Eine Solvay, Clariant oder auch BASF wären die besseren Alternativen zu Evonik gewesen.
Das einzige, was Evonik hilft, ist die Rückkehr zu profitablem Wachstum. Um das zu erreichen, müssen die Strukturen verschlankt und alle Prozesse optimiert werden. Abbau der internen Bürokratie. Auch muss der Fokus auf Innovation gelegt werden, damit Evonik neue Absatzmärkte für margenstarke Spezialchemikalien erobern kann.