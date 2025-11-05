DZ Bank belässt Evonik auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,32 % und einem Kurs von 14,16 auf Tradegate (05. November 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um -3,90 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,30 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 6,57 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,833EUR. Von den letzten 6 Analysten der Evonik Industries Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +5,86 %/+41,14 % bedeutet.