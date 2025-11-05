Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 30 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 26,56 auf Tradegate (05. November 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -4,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,29 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -43,78 %/+19,94 % bedeutet.