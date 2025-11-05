ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research hebt Ziel für Nordex auf 30 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Nordex auf 30 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Buy", positive Aussichten.
- Starke Dynamik, aber auch Risiken erkannt.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex nach dem Bericht zum dritten Quartal von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch das vierte Jahresviertel werde in diesem Jahr wohl sehr stark, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen gute kurz- und langfristige Dynamik, die allerdings nicht frei von Risiken sei./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 26,56 auf Tradegate (05. November 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -4,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 6,29 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -43,78 %/+19,94 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 30 Euro
