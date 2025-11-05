    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Inspiration, Fantasie und festliche Stimmung zum 55. Jubiläum (FOTO)

    Essen (ots) - Die MHH Erlebniswelten laden vom 6. bis 9. November 2025 zu einer
    neuen Ausgabe voller Ideen, Inspiration und Überraschungen in die Messe Essen
    ein. Nordrhein-Westfalens großes Verbraucherevent feiert in diesem Jahr sein 55.
    Jubiläum und präsentiert sich mit frischen Themen, neuen Partnern und einem
    vielseitigen Programm - und das zum ersten Mal gratis. Nur ein Besuch der
    erstmal stattfindenden Fantasiewelt "Annotopia" in Halle 5 kostet zehn Euro
    Eintritt.

    Wenn die Tage kürzer werden und die Vorfreude auf Weihnachten wächst, verwandelt
    sich Halle 8 der MHH Erlebniswelten in eine stimmungsvolle Winterwelt. Unter dem
    Motto "Xmas coming Home" erwartet die Besucher eine gemütliche Atmosphäre mit
    Lichterglanz, festlicher Dekoration und vielen Anregungen rund um die schönste
    Zeit des Jahres. Hier lässt es sich wunderbar bummeln, stöbern und entdecken -
    von handgefertigten Geschenken über Dekoideen bis hin zu kulinarischen
    Kleinigkeiten für die Feiertage.

    Auch das Thema Nachhaltigkeit ist wieder fest im Programm verankert. In der
    ReCreate-Arena der ZiC'nZaC-Nähakademie in der Kreativwelt in Halle 8 dreht sich
    alles ums textile Upcycling. Hier können Gäste selbst aktiv werden, Stoffe
    kombinieren und eigene kleine Andenken an die MHH Erlebniswelten gestalten. Die
    tägliche Modenschau unter dem Titel "Haute Couture vom Wertstoffhof" zeigt, wie
    kreativ Mode aus gebrauchten Materialien aussehen kann - inspirierend, humorvoll
    und mit einem klaren Nachhaltigkeitsgedanken.

    Inspiration für die eigenen vier Wände in der Stilwelt

    Wer auf der Suche nach individuellen Ideen für das eigene Zuhause ist, wird in
    der Stilwelt in Halle 7 fündig. Dort gastiert erstmals der "Design Gipfel", der
    für sein vielfältiges Angebot an handgemachten Unikaten und Designprodukten
    bekannt ist. Junge Kreative und kleine Manufakturen präsentieren ihre neuesten
    Kollektionen - von Mode und Schmuck über Papeterie bis hin zu Wohnaccessoires.
    Damit entsteht ein Marktplatz für alle, die Wert auf Originalität,
    Nachhaltigkeit und liebevolle Gestaltung legen. Ergänzt wird die Stilwelt durch
    einen weiteren Partner - das Lifestyle-Event "LebensArt", das edles Wohndesign
    und geschmackvolle Dekorationen zusammenbringt.

    Internationales Flair bringt in diesem Jahr der Gemeinschaftsstand Tunesien in
    der Genusswelt in Halle 6 auf die MHH Erlebniswelten. Hier präsentieren
    Aussteller die Vielfalt des Landes mit handgefertigten Holzarbeiten und
    traditionellen Lebensmitteln und zeigen, wie eng Handwerk, Genuss und Kultur
    miteinander verbunden sind. Ob aromatische Gewürze, feine Öle oder süße
    Spezialitäten - die Messegäste können ein Stück Tunesien erleben und mit nach
    Hause nehmen.

    Fantasiewelt: Annotopia feiert Indoor-Premiere in Halle 5

    Ein völlig neues Erlebnis bietet die Fantasiewelt in Halle 5. Dort feiert das
    erfolgreiche Fantasy-Festival "Annotopia" seine Indoor-Premiere in Essen.
    Besucher begegnen hier Elfen, Rittern, Steampunks und vielen weiteren
    fantastischen Figuren, die sonst nur aus Büchern oder Filmen bekannt sind. Die
    Messehalle verwandelt sich in eine lebendige Kulisse voller Geschichten, Musik
    und Kostüme - ein Treffpunkt für Fantasy-Fans jeden Alters. Nach zahlreichen
    Open-Air-Veranstaltungen in Deutschland präsentiert sich Annotopia in Essen
    erstmals wetterunabhängig - intensiver, kompakter und näher am Publikum. Der
    Eintritt erfolgt über ein separates Ticket, das zehn Euro pro Person und 24 Euro
    für Familien kostet.

    Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt der Aktivwelt in
    Halle 5. Hier präsentiert sich der Essener Sportbund (ESPO) gemeinsam mit
    zahlreichen Vereinen und Partnern aus der Region. Besucher können Sportarten
    ausprobieren, sich über Fitness- und Reha-Angebote informieren und an
    Mitmachaktionen teilnehmen.

    Ein zusätzliches Extra für alle Messegäste ist der Erlebnispass, der kostenlos
    an allen Eingängen erhältlich ist. Er führt durch die verschiedenen Themenwelten
    und bietet kleine Überraschungen und Mitmachaktionen - zum Beispiel einen
    Probier-Schluck Zillertal-Bier oder besondere Rabatte und Aktionen. So wird der
    Messebesuch zu einer kleinen Entdeckungsreise mit Spaßgarantie für Groß und
    Klein.

    Weitere Informationen unter http://www.mhh-essen.de

