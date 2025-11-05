Inspiration, Fantasie und festliche Stimmung zum 55. Jubiläum (FOTO)

Essen (ots) - Die MHH Erlebniswelten laden vom 6. bis 9. November 2025 zu einer

neuen Ausgabe voller Ideen, Inspiration und Überraschungen in die Messe Essen

ein. Nordrhein-Westfalens großes Verbraucherevent feiert in diesem Jahr sein 55.

Jubiläum und präsentiert sich mit frischen Themen, neuen Partnern und einem

vielseitigen Programm - und das zum ersten Mal gratis. Nur ein Besuch der

erstmal stattfindenden Fantasiewelt "Annotopia" in Halle 5 kostet zehn Euro

Eintritt.



Wenn die Tage kürzer werden und die Vorfreude auf Weihnachten wächst, verwandelt

sich Halle 8 der MHH Erlebniswelten in eine stimmungsvolle Winterwelt. Unter dem

Motto "Xmas coming Home" erwartet die Besucher eine gemütliche Atmosphäre mit

Lichterglanz, festlicher Dekoration und vielen Anregungen rund um die schönste

Zeit des Jahres. Hier lässt es sich wunderbar bummeln, stöbern und entdecken -

von handgefertigten Geschenken über Dekoideen bis hin zu kulinarischen

Kleinigkeiten für die Feiertage.





Auch das Thema Nachhaltigkeit ist wieder fest im Programm verankert. In der

ReCreate-Arena der ZiC'nZaC-Nähakademie in der Kreativwelt in Halle 8 dreht sich

alles ums textile Upcycling. Hier können Gäste selbst aktiv werden, Stoffe

kombinieren und eigene kleine Andenken an die MHH Erlebniswelten gestalten. Die

tägliche Modenschau unter dem Titel "Haute Couture vom Wertstoffhof" zeigt, wie

kreativ Mode aus gebrauchten Materialien aussehen kann - inspirierend, humorvoll

und mit einem klaren Nachhaltigkeitsgedanken.



Inspiration für die eigenen vier Wände in der Stilwelt



Wer auf der Suche nach individuellen Ideen für das eigene Zuhause ist, wird in

der Stilwelt in Halle 7 fündig. Dort gastiert erstmals der "Design Gipfel", der

für sein vielfältiges Angebot an handgemachten Unikaten und Designprodukten

bekannt ist. Junge Kreative und kleine Manufakturen präsentieren ihre neuesten

Kollektionen - von Mode und Schmuck über Papeterie bis hin zu Wohnaccessoires.

Damit entsteht ein Marktplatz für alle, die Wert auf Originalität,

Nachhaltigkeit und liebevolle Gestaltung legen. Ergänzt wird die Stilwelt durch

einen weiteren Partner - das Lifestyle-Event "LebensArt", das edles Wohndesign

und geschmackvolle Dekorationen zusammenbringt.



Internationales Flair bringt in diesem Jahr der Gemeinschaftsstand Tunesien in

der Genusswelt in Halle 6 auf die MHH Erlebniswelten. Hier präsentieren

Aussteller die Vielfalt des Landes mit handgefertigten Holzarbeiten und

traditionellen Lebensmitteln und zeigen, wie eng Handwerk, Genuss und Kultur

miteinander verbunden sind. Ob aromatische Gewürze, feine Öle oder süße

Spezialitäten - die Messegäste können ein Stück Tunesien erleben und mit nach

Hause nehmen.



Fantasiewelt: Annotopia feiert Indoor-Premiere in Halle 5



Ein völlig neues Erlebnis bietet die Fantasiewelt in Halle 5. Dort feiert das

erfolgreiche Fantasy-Festival "Annotopia" seine Indoor-Premiere in Essen.

Besucher begegnen hier Elfen, Rittern, Steampunks und vielen weiteren

fantastischen Figuren, die sonst nur aus Büchern oder Filmen bekannt sind. Die

Messehalle verwandelt sich in eine lebendige Kulisse voller Geschichten, Musik

und Kostüme - ein Treffpunkt für Fantasy-Fans jeden Alters. Nach zahlreichen

Open-Air-Veranstaltungen in Deutschland präsentiert sich Annotopia in Essen

erstmals wetterunabhängig - intensiver, kompakter und näher am Publikum. Der

Eintritt erfolgt über ein separates Ticket, das zehn Euro pro Person und 24 Euro

für Familien kostet.



Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt der Aktivwelt in

Halle 5. Hier präsentiert sich der Essener Sportbund (ESPO) gemeinsam mit

zahlreichen Vereinen und Partnern aus der Region. Besucher können Sportarten

ausprobieren, sich über Fitness- und Reha-Angebote informieren und an

Mitmachaktionen teilnehmen.



Ein zusätzliches Extra für alle Messegäste ist der Erlebnispass, der kostenlos

an allen Eingängen erhältlich ist. Er führt durch die verschiedenen Themenwelten

und bietet kleine Überraschungen und Mitmachaktionen - zum Beispiel einen

Probier-Schluck Zillertal-Bier oder besondere Rabatte und Aktionen. So wird der

Messebesuch zu einer kleinen Entdeckungsreise mit Spaßgarantie für Groß und

Klein.



