MHH Erlebniswelten 2025
Inspiration, Fantasie und festliche Stimmung zum 55. Jubiläum (FOTO)
Essen (ots) - Die MHH Erlebniswelten laden vom 6. bis 9. November 2025 zu einer
neuen Ausgabe voller Ideen, Inspiration und Überraschungen in die Messe Essen
ein. Nordrhein-Westfalens großes Verbraucherevent feiert in diesem Jahr sein 55.
Jubiläum und präsentiert sich mit frischen Themen, neuen Partnern und einem
vielseitigen Programm - und das zum ersten Mal gratis. Nur ein Besuch der
erstmal stattfindenden Fantasiewelt "Annotopia" in Halle 5 kostet zehn Euro
Eintritt.
Wenn die Tage kürzer werden und die Vorfreude auf Weihnachten wächst, verwandelt
sich Halle 8 der MHH Erlebniswelten in eine stimmungsvolle Winterwelt. Unter dem
Motto "Xmas coming Home" erwartet die Besucher eine gemütliche Atmosphäre mit
Lichterglanz, festlicher Dekoration und vielen Anregungen rund um die schönste
Zeit des Jahres. Hier lässt es sich wunderbar bummeln, stöbern und entdecken -
von handgefertigten Geschenken über Dekoideen bis hin zu kulinarischen
Kleinigkeiten für die Feiertage.
Auch das Thema Nachhaltigkeit ist wieder fest im Programm verankert. In der
ReCreate-Arena der ZiC'nZaC-Nähakademie in der Kreativwelt in Halle 8 dreht sich
alles ums textile Upcycling. Hier können Gäste selbst aktiv werden, Stoffe
kombinieren und eigene kleine Andenken an die MHH Erlebniswelten gestalten. Die
tägliche Modenschau unter dem Titel "Haute Couture vom Wertstoffhof" zeigt, wie
kreativ Mode aus gebrauchten Materialien aussehen kann - inspirierend, humorvoll
und mit einem klaren Nachhaltigkeitsgedanken.
Inspiration für die eigenen vier Wände in der Stilwelt
Wer auf der Suche nach individuellen Ideen für das eigene Zuhause ist, wird in
der Stilwelt in Halle 7 fündig. Dort gastiert erstmals der "Design Gipfel", der
für sein vielfältiges Angebot an handgemachten Unikaten und Designprodukten
bekannt ist. Junge Kreative und kleine Manufakturen präsentieren ihre neuesten
Kollektionen - von Mode und Schmuck über Papeterie bis hin zu Wohnaccessoires.
Damit entsteht ein Marktplatz für alle, die Wert auf Originalität,
Nachhaltigkeit und liebevolle Gestaltung legen. Ergänzt wird die Stilwelt durch
einen weiteren Partner - das Lifestyle-Event "LebensArt", das edles Wohndesign
und geschmackvolle Dekorationen zusammenbringt.
Internationales Flair bringt in diesem Jahr der Gemeinschaftsstand Tunesien in
der Genusswelt in Halle 6 auf die MHH Erlebniswelten. Hier präsentieren
Aussteller die Vielfalt des Landes mit handgefertigten Holzarbeiten und
traditionellen Lebensmitteln und zeigen, wie eng Handwerk, Genuss und Kultur
miteinander verbunden sind. Ob aromatische Gewürze, feine Öle oder süße
Spezialitäten - die Messegäste können ein Stück Tunesien erleben und mit nach
Hause nehmen.
Fantasiewelt: Annotopia feiert Indoor-Premiere in Halle 5
Ein völlig neues Erlebnis bietet die Fantasiewelt in Halle 5. Dort feiert das
erfolgreiche Fantasy-Festival "Annotopia" seine Indoor-Premiere in Essen.
Besucher begegnen hier Elfen, Rittern, Steampunks und vielen weiteren
fantastischen Figuren, die sonst nur aus Büchern oder Filmen bekannt sind. Die
Messehalle verwandelt sich in eine lebendige Kulisse voller Geschichten, Musik
und Kostüme - ein Treffpunkt für Fantasy-Fans jeden Alters. Nach zahlreichen
Open-Air-Veranstaltungen in Deutschland präsentiert sich Annotopia in Essen
erstmals wetterunabhängig - intensiver, kompakter und näher am Publikum. Der
Eintritt erfolgt über ein separates Ticket, das zehn Euro pro Person und 24 Euro
für Familien kostet.
Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt der Aktivwelt in
Halle 5. Hier präsentiert sich der Essener Sportbund (ESPO) gemeinsam mit
zahlreichen Vereinen und Partnern aus der Region. Besucher können Sportarten
ausprobieren, sich über Fitness- und Reha-Angebote informieren und an
Mitmachaktionen teilnehmen.
Ein zusätzliches Extra für alle Messegäste ist der Erlebnispass, der kostenlos
an allen Eingängen erhältlich ist. Er führt durch die verschiedenen Themenwelten
und bietet kleine Überraschungen und Mitmachaktionen - zum Beispiel einen
Probier-Schluck Zillertal-Bier oder besondere Rabatte und Aktionen. So wird der
Messebesuch zu einer kleinen Entdeckungsreise mit Spaßgarantie für Groß und
Klein.
Weitere Informationen unter http://www.mhh-essen.de
