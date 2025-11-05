Terra Clean schließt LIFE-Emissionsangebot im Wert von 2,5 Millionen $ ab

Vancouver B.C., 5. November 2025 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. („Terra“ oder das „Unternehmen“) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 20. Oktober 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung (das „Emissionsangebot“) abgeschlossen und in deren Rahmen insgesamt 17.641.293 Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) mit einem Bruttoerlös von 2.469.781,02 $ begeben hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,17 C$ während eines Zeitraums, der 60 Tage nach Abschluss des Angebots beginnt und 36 Monate nach Abschluss des Angebots endet.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die Claims in Utah und zukünftiger Explorations- und Erschließungskosten sowie für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Einheiten wurden vorbehaltlich der Einhaltung der entsprechenden behördlichen Anforderungen und im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions („NI 45-106“) gemäß der Listed Issuer Financing Exemption nach Part 5A von NI 45-106, geändert durch Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (zusammen die „Listed Issuer Financing Exemption“/LIFE), angeboten. Nachdem das Emissionsangebot im Einklang mit der Listed Issuer Financing Exemption erfolgte, sind die im Rahmen des Emissionsangebots begebenen Einheiten nicht an eine Haltedauer gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen gebunden.

Das Unternehmen hat Vermittlungsprovisionen an bestimmte unabhängige Vermittler gezahlt, die aus (i) einer Barprovision von insgesamt 116.359,60 $ und (ii) 831.140 nicht übertragbaren Vermittler-Warrants des Unternehmens bestanden. Die Vermittler-Warrants können innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb von Stammaktien zum Ausübungspreis von 0,14 C$ pro Stammaktie ausgeübt werden.