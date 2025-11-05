DeepL stellt KI-Sprachtools der nächsten Generation und agentische Produktivitätslösung vor

Im Rahmen seiner jährlichen Konferenz DeepL Dialogues kündigte das Unternehmen die allgemeine Verfügbarkeit von DeepL Agent an – einem autonomen KI-Assistenten, der entwickelt wurde, um eine Vielzahl von Aufgaben im Bereich der Wissensarbeit zu rationalisieren und automatisieren. Darüber hinaus stellte DeepL weitere Innovationen im Bereich der KI-Sprachtechnologie vor, darunter Customization Hub sowie die Erweiterung der Plattform um mehr als 70 neue Sprachen.

BERLIN, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, ein globales Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung, hat heute zwei zentrale Innovationen für Wissensarbeitende präsentiert: DeepL Agent und Customization Hub.

Jarek Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL, sagte: „Während DeepL seine übergeordnete Mission weiter vorantreibt, ist unsere Vision klar: Wir wollen menschliches Potenzial entfalten, indem wir Arbeit in Bezug auf Sprache und darüber hinaus transformieren. Übersetzung bleibt unser Kern – und mit den heutigen Ankündigungen erweitern wir dieses Fundament, während wir gleichzeitig neue Maßstäbe für agentische KI setzen."

„Unsere Kunden stehen vor einer gemeinsamen Herausforderung: Repetitive, inkonsistente Aufgaben, die die Produktivität beeinträchtigen. DeepL Agent und Customization Hub lösen dieses Problem: Unsere agentische Lösung entlastet Teams durch die Automatisierung von Routineaufgaben, während Customization Hub manuelle Überprüfungen reduziert und Projekte beschleunigt. Zusammen definieren sie Effizienz, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit neu und ermöglichen es Unternehmen so, in einer sich stetig wandelnden Sprach- und Arbeitswelt erfolgreich zu sein."

„Durch die Kombination intelligenter Tools mit menschlichem Fachwissen steigern wir nicht nur die individuelle Produktivität, sondern befähigen ganze Organisationen, ihre wichtigsten Ziele zu erreichen."

Einführung von DeepL Agent