JEFFERIES stuft MTU Aero Engines AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Chloe Lemarie am Mittwoch nach Auswertung ihres Trackers für die GTF-bedingten Aircrafts on Ground (AoG) - also diejenigen Flugzeuge, die wegen des Triebwerktyps am Boden bleiben und zum Service müssen. Die Anzahl sei für ihren Geschmack weiterhin zu hoch, aber zumindest gebe es einen Silberstreif am Horizont. Denn die Maschinen kehrten zuletzt immer schneller in den Flugbetrieb zurück./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:18 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:18 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die MTU Aero Engines Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 365,3EUR auf Tradegate (05. November 2025, 13:28 Uhr) gehandelt.



