Bernstein belässt Novo Nordisk auf 'Outperform' - Ziel 540 Kronen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 42,03 auf Tradegate (05. November 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 139,67 Mrd..

Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 455,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +603,88 %/+1.356,31 % bedeutet.