ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt Novo Nordisk auf 'Outperform' - Ziel 540 Kronen
- Bernstein belässt Kursziel für Novo Nordisk bei 540 DKK.
- Quartalszahlen enttäuschen, Absatz von Diabetesmitteln schwach.
- Anpassung der Zielspanne für Gesamtjahr nicht überraschend.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Das Quartal sei schwächer gewesen als gedacht, schrieb Florent Cespedes am Mittwoch. Der Absatz von Diabetesmitteln habe enttäuscht. Die Anpassung der Zielspanne für das Gesamtjahr komme derweil nicht überraschend./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Novo Nordisk Aktie
Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 42,03 auf Tradegate (05. November 2025, 13:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Novo Nordisk Aktie um -3,38 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Novo Nordisk bezifferte sich zuletzt auf 139,67 Mrd..
Novo Nordisk zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 455,00DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 290,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 600,00DKK was eine Bandbreite von +603,88 %/+1.356,31 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 540 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Novo Nordisk - A3EU6F - DK0062498333
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Novo Nordisk. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
langsam geht es nach oben ich glaube jeder der jetzt investiert wird sich bald freuen erst mal gibt oder gab es Schmerzengeld
Naja muss jeder selbst wissen.
Das von PinkPanther66 glaube ich mit. Das heutige Management segelt hart am Wind und baut willensstark und fachlich begnadet Zukunft auf. Noch sehen wir mit einem mehrjährigem Zeitverzug die Wirkungen der Unterlasser- und Poserpraxis vom Vorgänger, wo anfangs gar steigende Gewinne durch bestreikte Investitionen gezeigt werden konnten und die Börse was von Dauersteigfähigkeit in 130er Kursen wähnte. Charttechnisch hängt die Börse noch in der negativen Neulernphase, im sekundären Downtrend. Faktisch kontert sich die inszenierte Schwäche längst, die Übernahmeofferte mag mehr ein Malefizstein gegen Pfizer sein und auch das ist sinnvoll in einer Höhe von unteren einstelligen Prozenten der Marktkapitalisierung.