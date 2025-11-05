Neuzusagen wachsen um 14 Prozent auf 61,4 Milliarden Euro

Frankfurt am Main (ots) -



- Mittelstandsförderung für Klima, Umwelt und Innovation hat sich auf 11,1

Milliarden Euro mehr als verdoppelt

- Privatkunden fragen 8,1 Milliarden Euro für Bundesförderung für effiziente

Gebäude inklusive Heizungsförderung nach - plus 53 Prozent

- Ökonomisches Ergebnis (Konzernergebnis vor IFRS-Effekten, Förderaufwand und

Steuern) von 1.364 Millionen Euro - Konzernergebnis von 647 Millionen Euro

- Stefan Wintels: "Wir verbessern Konditionen unserer Förderung für unsere

Kunden in diesem Jahr mit rund 500 Millionen Euro aus eigenen Mitteln"



Die KfW erhöhte ihre Zusagen in den ersten neun Monaten dieses Jahres in einem

weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld um 7,5 Milliarden Euro - rund

14 Prozent. Sie gewährte insgesamt Finanzierungen in Höhe von 61,4 Milliarden

Euro (01-09/2024: 53,9 Milliarden Euro).







positiv. Die Neuzusagen stiegen auf 40,9 Milliarden Euro und übertrafen damit

den Wert des Vorjahresdeutlich (01-09/2024: 31,0 Milliarden Euro). Vor allem das

Mittelstandssegment trieb diese Entwicklung voran: Die Nachfrage nach

Finanzierungen für Klima-, Umwelt- und Innovationsvorhaben stieg um 7,0 auf 11,1

Milliarden Euro und hat sich mehr als verdoppelt. Besonders stark zeigte sich

das Interesse am Programm "Erneuerbare Energien - Standard", in dem 6,7

Milliarden Euro zugesagt wurden. Die Zusagen stiegen auch dank des deutlich

gesunkenen EU-Referenzzinssatzes.



Auch die Programme für private Kunden erfreuten sich großer Nachfrage. Dabei lag

der Schwerpunkt mit 8,1 Milliarden Euro auf der energieeffizienten

Gebäudeförderung einschließlich der Heizungsförderung mit einem Zuwachs von 53

Prozent (01-09/2024: 5,3 Milliarden Euro).



"Die stark gestiegene Nachfrage nach KfW-Förderung für Klima-, Umwelt- und

Innovationsvorhaben ist ein ermutigendes Signal. Mittelständische Unternehmen

investieren in die zentralen Handlungsfelder der Zukunft. Sie stärken damit ihre

langfristige Wettbewerbsfähigkeit und leisten einen wesentlichen Beitrag zur

Sicherung von Arbeitsplätzen und Wachstum in Deutschland", sagte Stefan Wintels,

Vorstandsvorsitzender der KfW.



Das Neugeschäft in der Export- und Projektfinanzierung erreichte 16,0 Milliarden

Euro und blieb damit unter dem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert (01-09/2024:

19,2 Milliarden Euro). Die Zusagen in der KfW Entwicklungsbank lagen mit 3,7

Milliarden Euro erfreulicherweise deutlich über dem Vorjahresniveau (01-09/

2024: 2,8 Milliarden Euro). Die DEG sagte rund 0,9 Milliarden Euro an Seite 1 von 7 Seite 2 ►





Die inländische Förderung entwickelte sich im Jahresverlauf weiterhin sehrpositiv. Die Neuzusagen stiegen auf 40,9 Milliarden Euro und übertrafen damitden Wert des Vorjahresdeutlich (01-09/2024: 31,0 Milliarden Euro). Vor allem dasMittelstandssegment trieb diese Entwicklung voran: Die Nachfrage nachFinanzierungen für Klima-, Umwelt- und Innovationsvorhaben stieg um 7,0 auf 11,1Milliarden Euro und hat sich mehr als verdoppelt. Besonders stark zeigte sichdas Interesse am Programm "Erneuerbare Energien - Standard", in dem 6,7Milliarden Euro zugesagt wurden. Die Zusagen stiegen auch dank des deutlichgesunkenen EU-Referenzzinssatzes.Auch die Programme für private Kunden erfreuten sich großer Nachfrage. Dabei lagder Schwerpunkt mit 8,1 Milliarden Euro auf der energieeffizientenGebäudeförderung einschließlich der Heizungsförderung mit einem Zuwachs von 53Prozent (01-09/2024: 5,3 Milliarden Euro)."Die stark gestiegene Nachfrage nach KfW-Förderung für Klima-, Umwelt- undInnovationsvorhaben ist ein ermutigendes Signal. Mittelständische Unternehmeninvestieren in die zentralen Handlungsfelder der Zukunft. Sie stärken damit ihrelangfristige Wettbewerbsfähigkeit und leisten einen wesentlichen Beitrag zurSicherung von Arbeitsplätzen und Wachstum in Deutschland", sagte Stefan Wintels,Vorstandsvorsitzender der KfW.Das Neugeschäft in der Export- und Projektfinanzierung erreichte 16,0 MilliardenEuro und blieb damit unter dem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert (01-09/2024:19,2 Milliarden Euro). Die Zusagen in der KfW Entwicklungsbank lagen mit 3,7Milliarden Euro erfreulicherweise deutlich über dem Vorjahresniveau (01-09/2024: 2,8 Milliarden Euro). Die DEG sagte rund 0,9 Milliarden Euro an