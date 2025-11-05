KfW nach dem dritten Quartal 2025
Neuzusagen wachsen um 14 Prozent auf 61,4 Milliarden Euro
Frankfurt am Main (ots) -
- Mittelstandsförderung für Klima, Umwelt und Innovation hat sich auf 11,1
Milliarden Euro mehr als verdoppelt
- Privatkunden fragen 8,1 Milliarden Euro für Bundesförderung für effiziente
Gebäude inklusive Heizungsförderung nach - plus 53 Prozent
- Ökonomisches Ergebnis (Konzernergebnis vor IFRS-Effekten, Förderaufwand und
Steuern) von 1.364 Millionen Euro - Konzernergebnis von 647 Millionen Euro
- Stefan Wintels: "Wir verbessern Konditionen unserer Förderung für unsere
Kunden in diesem Jahr mit rund 500 Millionen Euro aus eigenen Mitteln"
Die KfW erhöhte ihre Zusagen in den ersten neun Monaten dieses Jahres in einem
weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld um 7,5 Milliarden Euro - rund
14 Prozent. Sie gewährte insgesamt Finanzierungen in Höhe von 61,4 Milliarden
Euro (01-09/2024: 53,9 Milliarden Euro).
Die KfW erhöhte ihre Zusagen in den ersten neun Monaten dieses Jahres in einem
weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld um 7,5 Milliarden Euro - rund
14 Prozent. Sie gewährte insgesamt Finanzierungen in Höhe von 61,4 Milliarden
Euro (01-09/2024: 53,9 Milliarden Euro).
Die inländische Förderung entwickelte sich im Jahresverlauf weiterhin sehr
positiv. Die Neuzusagen stiegen auf 40,9 Milliarden Euro und übertrafen damit
den Wert des Vorjahresdeutlich (01-09/2024: 31,0 Milliarden Euro). Vor allem das
Mittelstandssegment trieb diese Entwicklung voran: Die Nachfrage nach
Finanzierungen für Klima-, Umwelt- und Innovationsvorhaben stieg um 7,0 auf 11,1
Milliarden Euro und hat sich mehr als verdoppelt. Besonders stark zeigte sich
das Interesse am Programm "Erneuerbare Energien - Standard", in dem 6,7
Milliarden Euro zugesagt wurden. Die Zusagen stiegen auch dank des deutlich
gesunkenen EU-Referenzzinssatzes.
Auch die Programme für private Kunden erfreuten sich großer Nachfrage. Dabei lag
der Schwerpunkt mit 8,1 Milliarden Euro auf der energieeffizienten
Gebäudeförderung einschließlich der Heizungsförderung mit einem Zuwachs von 53
Prozent (01-09/2024: 5,3 Milliarden Euro).
"Die stark gestiegene Nachfrage nach KfW-Förderung für Klima-, Umwelt- und
Innovationsvorhaben ist ein ermutigendes Signal. Mittelständische Unternehmen
investieren in die zentralen Handlungsfelder der Zukunft. Sie stärken damit ihre
langfristige Wettbewerbsfähigkeit und leisten einen wesentlichen Beitrag zur
Sicherung von Arbeitsplätzen und Wachstum in Deutschland", sagte Stefan Wintels,
Vorstandsvorsitzender der KfW.
Das Neugeschäft in der Export- und Projektfinanzierung erreichte 16,0 Milliarden
Euro und blieb damit unter dem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert (01-09/2024:
19,2 Milliarden Euro). Die Zusagen in der KfW Entwicklungsbank lagen mit 3,7
Milliarden Euro erfreulicherweise deutlich über dem Vorjahresniveau (01-09/
2024: 2,8 Milliarden Euro). Die DEG sagte rund 0,9 Milliarden Euro an
