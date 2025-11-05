Der erste Abu Dhabi Autonomous Summit stellt das Programm vor und beleuchtet die Themen Regulierung, reale Einsätze sowie sektorübergreifendes Ausmaß

Das hochkarätige Programm bestätigt Sitzungen zu den Themen KI-Sicherheit und -Normen, Vertrauen zwischen Mensch und KI, urbane Luftmobilität, intelligente Häfen und Städte sowie sektorübergreifende industrielle Integration.

Auf einer globalen Konferenz werden Wege zur Kommerzialisierung bis 2030/2040 aufgezeigt, um Politik, Investitionen und Einsatz auf Stadtebene aufeinander abzustimmen.

Der Gipfel bildet den Mittelpunkt der Abu Dhabi Autonomous Week (10.–15. November 2025 ), neben der DRIFTx-Ausstellung, dem RoboCup Asia-Pacific 2025 und der Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL).

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Das Programm für den ersten Abu Dhabi Autonomous Summit, der am 10. November 2025 stattfindet, wurde bekannt gegeben. Führende Vertreter der globalen Industrie kommen zusammen, um die drängendsten Fragen des Sektors in Bezug auf Regulierung, Integration und Umfang sowie die neuesten Fortschritte in den Bereichen KI, Robotik und intelligente Mobilität zu erörtern.

Der vom „Smart and Autonomous Systems Council" (SASC) organisierte Gipfel ist die Eröffnungsveranstaltung der „Abu Dhabi Autonomous Week" (ADAW). Er wird das nächste Kapitel der intelligenten und autonomen Mobilität definieren sowie Abu Dhabis Rolle als globales Testfeld unterstreichen, in dem autonomes Fahren von Pilotinitiativen zu Land, zu Wasser, in der Luft und in der Robotik sowie bei industriellen Anwendungen zum öffentlichen Nutzen wird.

Unter dem Motto „Where the Future of Smart and Autonomous Mobility Takes Shape" (Wo die Zukunft der intelligenten und autonomen Mobilität Gestalt annimmt) bietet das Gipfeltreffen 13 Sitzungen und mehr als 30 Redner, um die Zusammenarbeit zwischen politischen Entscheidungsträgern, Betreibern, Investoren sowie Innovatoren zu beschleunigen und die Regulierung in der Praxis umzusetzen.

Das Gipfeltreffen wird mit einem Dialog auf Führungsebene darüber eröffnet, wie Investitionen, Integration und Innovation die autonome Wirtschaft Abu Dhabis prägen werden. Dabei werden Wege zur Kommerzialisierung bis 2030/2040 aufgezeigt, die öffentlich-privaten Partnerschaften, die diese ermöglichen, sowie die Governance und die Infrastruktur, die widerstandsfähige, integrierte Städte unterstützen werden. Eine Diskussionsrunde zum Thema „Regulierung der Autonomie" wird anschließend das Thema „erst die Sicherheit, dann skalieren" in die Praxis umsetzen, von der Cybersicherheit und der Datenverwaltung bis hin zum Aufbau sowie der Messung des öffentlichen Vertrauens.