    Börsen Update Europa - 05.11. - FTSE Athex 20 stark +1,43 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 23.886,47 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
    Top-Werte: Daimler Truck Holding +3,09 %, BMW +2,69 %, BASF +2,23 %
    Flop-Werte: Siemens Healthineers -7,50 %, Fresenius Medical Care -2,13 %, Merck -1,53 %

    Der MDAX steht bei 29.307,67 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
    Top-Werte: AIXTRON +8,04 %, TRATON +2,80 %, Nordex +2,66 %
    Flop-Werte: HelloFresh -8,65 %, AUTO1 Group -3,39 %, HENSOLDT -3,33 %

    Der TecDAX steht bei 3.552,55 PKT und verliert bisher -1,33 %.
    Top-Werte: AIXTRON +8,04 %, Kontron +3,84 %, Nordex +2,66 %
    Flop-Werte: Evotec -19,24 %, Siemens Healthineers -7,50 %, HENSOLDT -3,33 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.642,39 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
    Top-Werte: BMW +2,69 %, Ferrari +2,49 %, Wolters Kluwer +2,37 %
    Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,52 %, argenx -1,52 %, Rheinmetall -1,14 %

    Der ATX steht bei 4.774,36 PKT und verliert bisher -0,32 %.
    Top-Werte: EVN +2,51 %, Wienerberger +1,47 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,01 %
    Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -6,51 %, Verbund Akt.(A) -2,45 %, STRABAG -2,12 %

    Der SMI steht aktuell (13:59:57) bei 12.327,35 PKT und steigt um +0,23 %.
    Top-Werte: UBS Group +2,48 %, Swiss Re +1,38 %, Givaudan +1,25 %
    Flop-Werte: Lonza Group -1,14 %, ABB -0,74 %, Swiss Life Holding -0,56 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 8.065,81 PKT und steigt um +0,33 %.
    Top-Werte: Bouygues +4,88 %, Stellantis +2,33 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,79 %
    Flop-Werte: Dassault Systemes -1,57 %, Eurofins Scientific -0,82 %, Edenred Bearer and /or registered shares -0,81 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.746,26 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.
    Top-Werte: SKF (B) +2,72 %, Sandvik +2,30 %, Volvo Registered (B) +2,29 %
    Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,52 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,97 %, ABB -0,74 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 4.950,00 PKT und steigt um +1,43 %.
    Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,20 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,95 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,10 %
    Flop-Werte: Viohalco -2,66 %, Jumbo -1,68 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,43 %



