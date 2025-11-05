Börsen Update
Börsen Update Europa - 05.11. - FTSE Athex 20 stark +1,43 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 23.886,47 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
Top-Werte: Daimler Truck Holding +3,09 %, BMW +2,69 %, BASF +2,23 %
Flop-Werte: Siemens Healthineers -7,50 %, Fresenius Medical Care -2,13 %, Merck -1,53 %
Der MDAX steht bei 29.307,67 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,04 %, TRATON +2,80 %, Nordex +2,66 %
Flop-Werte: HelloFresh -8,65 %, AUTO1 Group -3,39 %, HENSOLDT -3,33 %
Der TecDAX steht bei 3.552,55 PKT und verliert bisher -1,33 %.
Top-Werte: AIXTRON +8,04 %, Kontron +3,84 %, Nordex +2,66 %
Flop-Werte: Evotec -19,24 %, Siemens Healthineers -7,50 %, HENSOLDT -3,33 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.642,39 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: BMW +2,69 %, Ferrari +2,49 %, Wolters Kluwer +2,37 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,52 %, argenx -1,52 %, Rheinmetall -1,14 %
Der ATX steht bei 4.774,36 PKT und verliert bisher -0,32 %.
Top-Werte: EVN +2,51 %, Wienerberger +1,47 %, CA-Immobilien-Anlagen +1,01 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -6,51 %, Verbund Akt.(A) -2,45 %, STRABAG -2,12 %
Der SMI steht aktuell (13:59:57) bei 12.327,35 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: UBS Group +2,48 %, Swiss Re +1,38 %, Givaudan +1,25 %
Flop-Werte: Lonza Group -1,14 %, ABB -0,74 %, Swiss Life Holding -0,56 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.065,81 PKT und steigt um +0,33 %.
Top-Werte: Bouygues +4,88 %, Stellantis +2,33 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,79 %
Flop-Werte: Dassault Systemes -1,57 %, Eurofins Scientific -0,82 %, Edenred Bearer and /or registered shares -0,81 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.746,26 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.
Top-Werte: SKF (B) +2,72 %, Sandvik +2,30 %, Volvo Registered (B) +2,29 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,52 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,97 %, ABB -0,74 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 4.950,00 PKT und steigt um +1,43 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,20 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,95 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,10 %
Flop-Werte: Viohalco -2,66 %, Jumbo -1,68 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -1,43 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.