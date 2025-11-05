    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTrimble AktievorwärtsNachrichten zu Trimble

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trimble - Aktienkurs springt nach oben +4,04 % - 05.11.2025

    Am 05.11.2025 ist die Trimble Aktie, bisher, um +4,04 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Trimble Aktie.

    Besonders beachtet! - Trimble - Aktienkurs springt nach oben +4,04 % - 05.11.2025

    Trimble ist ein globaler Marktführer in der Bereitstellung von Positionierungstechnologien und bietet umfassende Lösungen für Bau, Landwirtschaft, Transport und Geodäsie. Mit einem Fokus auf Effizienzsteigerung und Präzision konkurriert Trimble mit Unternehmen wie Hexagon und Topcon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration von Hardware und Software, die branchenübergreifende Anwendungen ermöglicht.

    Trimble Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2025

    Mit einer Performance von +4,04 % konnte die Trimble Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    6.244,35€
    Basispreis
    4,64
    Ask
    × 14,94
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.300,00€
    Basispreis
    4,44
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kurs der Trimble Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -5,93 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Trimble Aktie damit um -0,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Trimble auf +0,63 %.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,07 % geändert.

    Trimble Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,97 %
    1 Monat -0,39 %
    3 Monate -5,93 %
    1 Jahr +22,13 %

    Informationen zur Trimble Aktie

    Es gibt 238 Mio. Trimble Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,13 Mrd.EUR wert.

    Trimble Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Trimble Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Trimble Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Trimble

    +5,14 %
    -1,31 %
    -1,28 %
    -7,56 %
    +21,23 %
    +26,64 %
    +43,94 %
    +225,76 %
    +231,80 %
    ISIN:US8962391004WKN:882295



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Trimble - Aktienkurs springt nach oben +4,04 % - 05.11.2025 Am 05.11.2025 ist die Trimble Aktie, bisher, um +4,04 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Trimble Aktie.