Trimble - Aktienkurs springt nach oben +4,04 % - 05.11.2025

Mit einer Performance von +4,04 % konnte die Trimble Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Trimble ist ein globaler Marktführer in der Bereitstellung von Positionierungstechnologien und bietet umfassende Lösungen für Bau, Landwirtschaft, Transport und Geodäsie. Mit einem Fokus auf Effizienzsteigerung und Präzision konkurriert Trimble mit Unternehmen wie Hexagon und Topcon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration von Hardware und Software, die branchenübergreifende Anwendungen ermöglicht.

Der Kurs der Trimble Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -5,93 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Trimble Aktie damit um -0,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,39 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Trimble auf +0,63 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,07 % geändert.

Trimble Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,97 % 1 Monat -0,39 % 3 Monate -5,93 % 1 Jahr +22,13 %

Informationen zur Trimble Aktie

Es gibt 238 Mio. Trimble Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,13 Mrd.EUR wert.

Trimble Aktie jetzt kaufen?

Ob die Trimble Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Trimble Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.