BARCLAYS stuft NORDEX AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 15,40 auf 15,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen sei ermutigend gewesen, schrieb Xin Wang am Dienstagabend. Er will jedoch noch mehr Bestätigung, bevor er bereit ist, diese Entwicklung als "neue Normalität" fortzuschreiben./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 26,62EUR auf Tradegate (05. November 2025, 13:58 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Xin Wang

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 15,80

Kursziel alt: 15,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

