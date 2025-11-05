    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex
    BARCLAYS stuft NORDEX AG auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordex von 15,40 auf 15,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen sei ermutigend gewesen, schrieb Xin Wang am Dienstagabend. Er will jedoch noch mehr Bestätigung, bevor er bereit ist, diese Entwicklung als "neue Normalität" fortzuschreiben./ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 20:19 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 26,62EUR auf Tradegate (05. November 2025, 13:58 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Xin Wang
    Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 15,80
    Kursziel alt: 15,40
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


