BARCLAYS stuft PHILIPS NV auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Philips von 28,50 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei den Niederländern bessere sich weiter die Lage, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstagabend in seinem Resümee zum Quartalsbericht. Er liegt mit seiner Margenprognose über den Konzernzielen und sieht damit eher Überraschungspotenzial./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 19:38 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 05:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,43 % und einem Kurs von 24,79EUR auf Tradegate (05. November 2025, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Hassan Al-Wakeel

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 28,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



