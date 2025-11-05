    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    BASF Aktie legt zu - 05.11.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die BASF Aktie bisher um +2,03 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BASF Aktie.

    Besonders beachtet! - BASF Aktie legt zu - 05.11.2025
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    BASF ist ein führendes Chemieunternehmen mit einem breiten Produktportfolio und einer starken globalen Präsenz. Es konkurriert mit großen Namen wie Dow und Bayer und hebt sich durch innovative Forschung und effiziente Produktionssysteme ab.

    BASF Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2025

    Mit einer Performance von +2,03 % konnte die BASF Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Der Kurs der BASF Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -0,33 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BASF Aktie damit um -4,09 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,69 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BASF einen Rückgang von -1,55 %.

    BASF Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,09 %
    1 Monat -5,69 %
    3 Monate -0,33 %
    1 Jahr -7,24 %

    Informationen zur BASF Aktie

    Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 38,22 Mrd. wert.

    Börsen Update Europa - 05.11. - FTSE Athex 20 stark +1,43 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    BASF startet Betrieb im umstrittenen Milliardenwerk in China


    Deutschlands größter Chemiekonzern BASF nimmt in seinem umstrittenen Milliardenwerk in China schrittweise den Betrieb auf. Im November habe der Konzern mit der Herstellung erster Produkte aus dem Verbund in Zhanjiang begonnen, teilte der Dax

    Dax weiter schwach - Siemens Healthineers unter Verkaufsdruck


    Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.770 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter …

    BASF Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BASF

    +2,00 %
    -4,09 %
    -5,69 %
    -0,33 %
    -7,24 %
    -10,98 %
    -16,17 %
    -45,09 %
    +7.973,58 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11



