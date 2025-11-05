    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNebius Group Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Nebius Group Registered (A)

    KI-Durchbruch bei Nebius mit neuer Token Fabrik: Aktie zieht an!

    Nebius startet die Token Factory – eine Plattform, die Open-Source-KI-Modelle effizient, sicher und skalierbar für Unternehmen nutzbar macht.

    • Nebius startet Token Factory für Open-Source-KI-Modelle.
    • Plattform bietet Effizienz, Sicherheit und Skalierbarkeit.
    • Unterstützt gängige Modelle und individuelle Anpassungen.
    KI-Durchbruch bei Nebius mit neuer Token Fabrik: Aktie zieht an!
    Foto: Nebius Group NV

    Nebius hat in einer Pressemitteilung am Mittwoch die Nebius Token Fabrik, eine Produktionsinferenzplattform, die es KI- und digitalen Unternehmen ermöglicht, Open-Source- und kundenspezifische Modelle in großem Umfang und mit Zuverlässigkeit und Kontrolle auf Unternehmensniveau einzusetzen und zu optimieren, vorgestellt.

    Auf Basis von Nebius' umfassender KI-Infrastruktur gebaut, verbindet die neue Token Fabrik leistungsstarke Inferenz, Nachbearbeitung und feingranulare Zugriffsverwaltung auf einer einzigen, kontrollierten Plattform, gab Nebius in einer Pressemitteilung am Mittwoch bekannt.

    Die Token Fabrik unterstützt alle gängigen Open-Source-Modelle, darunter NVIDIA Nemotron, DeepSeek, GPT-OSS von OpenAI, Llama und Qwen, und bietet Kunden zudem die Möglichkeit, eigene Modelle zu hosten.

    Mit dem Übergang von KI-Experimenten zur Produktion kann die Verwendung geschlossener Modelle zu Skalierungsengpässen führen. Open-Source- und kundenspezifische Modelle können diese Barrieren beseitigen und so Innovationen und eine bessere Wirtschaftlichkeit ermöglichen. Deren Verwaltung und Absicherung im Produktivbetrieb ist jedoch für die meisten Teams nach wie vor komplex und ressourcenintensiv.

    Die Nebius Token Factory ermöglicht Teams, diese Vorteile zu nutzen, indem es die Flexibilität offener Modelle mit der für den Betrieb von KI im großen Maßstab erforderlichen Steuerung, Leistung und Kosteneffizienz kombiniert. Es ist auf Effizienz optimiert und bietet Latenzzeiten im Subsekundenbereich, automatisch skalierenden Durchsatz und eine Verfügbarkeit von 99,9 Prozent, selbst bei Workloads von mehreren hundert Millionen Anfragen pro Minute.

    Nebius Group Registered (A)

    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL

    "Jedes Team hat individuelle Anforderungen und wünscht sich Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Kosteneffizienz ohne großen Aufwand", so Roman Chernin, Mitgründer und Chief Business Officer von Nebius. "Wir haben die Nebius Token Factory nicht nur für die Bereitstellung von Modellen entwickelt, sondern um Kunden bei der Bewältigung realer Herausforderungen und der Skalierung ihrer Systeme zu unterstützen – durch die Optimierung von Inferenz-Pipelines und die Umwandlung offener Modelle in produktionsreife Systeme", ergänzte Chernin.

    Die ersten Anwender von Nebius Token Factory nutzen die Plattform, um eine breite Palette von KI-Lösungen zu realisieren – von intelligenten Chatbots und Coding-Copiloten bis hin zu leistungsstarker Suche, Retrieval-Augment-Generierung (RAG), Dokumentenanalyse und automatisiertem Kundensupport.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Nebius Group Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,11 % und einem Kurs von 99,50EUR auf Tradegate (05. November 2025, 15:21 Uhr) gehandelt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



