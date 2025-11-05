BARCLAYS stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nemetschek von 140 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Beruhigenderweise habe das Management des Bausoftwareanbieters durchschnittliches Wachstum im mittleren 10-Prozent-Bereich für die kommenden Jahre avisiert, schrieb Alice Jennings am Dienstagabend im Nachgang des Quartalsberichts und der Telefonkonferenz. Nachdem der Wandel hin zu Abo-Modellen fast abgeschlossen sei, könne das Thema KI die Anlagestory prägen. Jennings kappte ihre Wachstumsschätzung für 2026, aber hob sie für 2028 an./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 21:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,48 % und einem Kurs von 99,50EUR auf Tradegate (05. November 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alice Jennings

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 135

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



