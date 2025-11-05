BAADER BANK stuft Norma Group auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Norma Group von 22 auf 15 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Autozulieferer stecke in tiefgreifendem Wandel, schrieb Volker Bosse am Mittwoch. Er passte seine Schätzungen an schwache Quartalszahlen und den Verkauf der Wassermanagement-Sparte an./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:01 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 13,46EUR auf Tradegate (05. November 2025, 14:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Norma Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



