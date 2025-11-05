Ozempic und Co. bald für 149$: Trump verhandelt mit Novo und Lilly

Bislang war das in den meisten Bundesstaaten nicht der Fall – ein Grund, warum sich viele Patienten die monatlichen Listenpreise zwischen 1.000 und 1.350 US-Dollar nicht leisten konnten.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump steht offenbar kurz vor einem Durchbruch im Kampf gegen hohe Medikamentenpreise. Wie aus Insiderkreisen verlautet, sollen die Pharmakonzerne Eli Lilly und Novo Nordisk kurz vor einer Vereinbarung mit dem Weißen Haus stehen: Im Gegenzug für niedrigere Preise ihrer begehrten Abnehm-Medikamente wie Zepbound (Lilly) und Wegovy (Novo Nordisk) sollen die Präparate erstmals unter das staatliche Medicare-Programm fallen.

Konkret geht es darum, die niedrigsten Dosierungen der GLP-1-Medikamente über die neue Plattform TrumpRx für lediglich 149 US-Dollar pro Monat anzubieten. Der Start der Webseite ist für die kommenden Monate geplant. Sie soll Medikamente zu staatlich ausgehandelten Preisen direkt an Verbraucher vermitteln – ein Prestigeprojekt im Rahmen von Trumps Gesundheitsagenda Make America Healthy Again.

Ein Insider bestätigte gegenüber Reuters, dass eine entsprechende Ankündigung bereits für Donnerstag geplant ist – im Beisein führender Pharma-Manager im Weißen Haus. Die Maßnahme könnte für Millionen US-Amerikaner über 65 oder mit Behinderung den Zugang zu den stark nachgefragten GLP-1-Präparaten drastisch erleichtern – und gleichzeitig einen milliardenschweren neuen Absatzkanal für die Hersteller öffnen.

Pfizer und AstraZeneca hatten sich diesem Kurs bereits angeschlossen und Preisnachlässe im Tausch gegen Handelserleichterungen zugesagt. Nun könnten auch Novo Nordisk und Lilly offiziell auf diesen Kurs einschwenken – mit weitreichenden Folgen für die gesamte Branche.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 43,25 kr , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer