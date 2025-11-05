Deal noch diese Woche möglich
Ozepmpic und Co. bald für 149$: Trump verhandelt mit Novo und Lilly
US-Präsident Donald Trump plant einen neuen Paukenschlag im Gesundheitswesen. Seine Regierung verhandelt aktuell mit den Pharmariesen Eli Lilly und Novo Nordisk über eine radikale Preissenkung von Abnehmspritzen.
- Trump verhandelt mit Eli Lilly und Novo Nordisk.
- Abnehmspritzen sollen unter Medicare fallen.
- Medikamente künftig für 149 USD pro Monat erhältlich.
Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump steht offenbar kurz vor einem Durchbruch im Kampf gegen hohe Medikamentenpreise. Wie aus Insiderkreisen verlautet, sollen die Pharmakonzerne Eli Lilly und Novo Nordisk kurz vor einer Vereinbarung mit dem Weißen Haus stehen: Im Gegenzug für niedrigere Preise ihrer begehrten Abnehm-Medikamente wie Zepbound (Lilly) und Wegovy (Novo Nordisk) sollen die Präparate erstmals unter das staatliche Medicare-Programm fallen.
Bislang war das in den meisten Bundesstaaten nicht der Fall – ein Grund, warum sich viele Patienten die monatlichen Listenpreise zwischen 1.000 und 1.350 US-Dollar nicht leisten konnten.
Konkret geht es darum, die niedrigsten Dosierungen der GLP-1-Medikamente über die neue Plattform TrumpRx für lediglich 149 US-Dollar pro Monat anzubieten. Der Start der Webseite ist für die kommenden Monate geplant. Sie soll Medikamente zu staatlich ausgehandelten Preisen direkt an Verbraucher vermitteln – ein Prestigeprojekt im Rahmen von Trumps Gesundheitsagenda Make America Healthy Again.
Ein Insider bestätigte gegenüber Reuters, dass eine entsprechende Ankündigung bereits für Donnerstag geplant ist – im Beisein führender Pharma-Manager im Weißen Haus. Die Maßnahme könnte für Millionen US-Amerikaner über 65 oder mit Behinderung den Zugang zu den stark nachgefragten GLP-1-Präparaten drastisch erleichtern – und gleichzeitig einen milliardenschweren neuen Absatzkanal für die Hersteller öffnen.
Pfizer und AstraZeneca hatten sich diesem Kurs bereits angeschlossen und Preisnachlässe im Tausch gegen Handelserleichterungen zugesagt. Nun könnten auch Novo Nordisk und Lilly offiziell auf diesen Kurs einschwenken – mit weitreichenden Folgen für die gesamte Branche.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion