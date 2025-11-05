Allgeier SE: Q3-Ergebnis 2025 übertrifft Vorjahresniveau
Die Allgeier SE präsentiert beeindruckende Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025. Trotz Herausforderungen im öffentlichen Sektor zeigt sich eine positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Mit einer erwarteten Verbesserung ab 2026 blickt das Unternehmen optimistisch in die Zukunft.
- Das operative Ergebnis der Allgeier SE im dritten Quartal 2025 übersteigt das des Vorjahresquartals.
- Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung wurde durch Verzögerungen bei Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor beeinflusst, mit einer erwarteten Verbesserung ab 2026.
- Der Umsatz im dritten Quartal 2025 betrug 85 Mio. Euro, ähnlich dem Vorjahr, während das operative EBITDA über dem Vorjahresniveau lag.
- Außerordentliche Kosten von 2,5 Mio. Euro entstanden durch ungewisse Projekte im öffentlichen Sektor und Personalabbau.
- Das Eigenkapital des Konzerns betrug zum 30. September 2025 187 Mio. Euro, mit liquiden Mitteln von 25 Mio. Euro und einer Nettoverschuldung von 137 Mio. Euro.
- Die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 werden am 14. November 2025 detailliert veröffentlicht, und eine aktualisierte Prognose für das Jahresende 2025 wird erwartet.
