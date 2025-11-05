AKTIE IM FOKUS
Hellofresh taumeln abwärts - Tiefster Kurs seit Sommer 2024
- Hellofresh fällt unter 6,90 Euro, tiefster Stand seit 2024.
- Kursziel von Oddo BHF auf 7,50 Euro gesenkt.
- Aktie hat seit Februar über 46% verloren, größte MDax-Verlierer.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Hellofresh sind am Mittwoch unter die wichtige Unterstützung im Bereich von 6,90 Euro gerutscht. An dieser waren die Titel in diesem Jahr seit April mehrmals nach oben gedreht. Nun aber bewegen sie sich auf dem tiefsten Stand seit August 2024. Als schwächster Wert im MDax verloren sie am Nachmittag 8,5 Prozent auf 6,32 Euro.
Die Investmentbank Oddo BHF hatte das Kursziel für die Anteile des Kochboxenkonzerns von 10,00 auf 7,50 Euro gesenkt bei unverändertem "Neutral"-Votum. Die Restrukturierung belaste den Anlagehintergrund, hieß es.
Auch von den Anlegern wird die Umbauphase bislang nicht honoriert, auch wenn Konzernchef Dominik Richter das Unternehmen bei der Umsetzung des Sparprogramms auf Kurs sieht, wie er bei der Präsentation der jüngsten Quartalszahlen betonte.
Hellofresh haben seit ihrem Jahreshoch im Februar bei 13,92 Euro inzwischen weit mehr als die Hälfte eingebüßt. Im MDax gehören sie mit einem Minus von gut 46 Prozent seit Jahresanfang zu den größten Verlierern.
Zu Zeiten der Corona-Pandemie, als Internetwerte generell sowie Aktien von Online-Händlern wegen der Schließung des stationären Handels boomten, hatten die Titel von Hellofresh ihre beste Zeit - mit einem im November 2021 erreichten Rekordhoch von 97,50 Euro./ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 29.325 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -10,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,78 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +58,38 %/+42,54 % bedeutet.
Hier die Zahlen für August 2025:
Factor scheint Hellofresh in den USA bezüglich des - vermutlich größtenteils durch Werbemaßnahmen generierten - Webtraffics nun dauerhaft überholt zu haben. Der Konkurrent Homechef scheint in den letzten Monaten wieder etwas Boden verloren zu haben.
Bei Goodchop sieht man das gleiche Spiel wie vor ein paar Jahren zwischen Factor und Freshly (die inzwischen vom Markt verschwunden sind): man hat den bisherigen Marktführer Butcherbox beim Webtraffic überholt, dieser wird es aktuell wohl schwer haben, weiteres Wachstum zu generieren. Zum Vergleich: vor zweieinhalb Jahren lag Goodchop noch auf dem Niveau von CrowdCow.
Mich persönlich überrascht das ein bisschen. Es wirkt gerade so, als ob man in den USA wieder verstärkt Gas gibt - und das eigentlich in allen Bereichen: Kochboxen, Ready-to-eat und bei Goodchop. Bin gespannt auf die nächsten Quartalszahlen...
Wo ich eine andere Meinung habe: "Geld verdienen" und dann ein operatives Ergebnis oder Ergebnis nach Steuern zitieren passt nicht. Ob man Geld verdient hat sieht man in der CF-Rechnung und nicht in der Bilanz oder GuV. V.a. sprichst du dann absolut richtigerweise das Thema "Dividenden" an. Woraus werden denn Dividenden bezahlt? Nicht aus dem operativen Ergebnis oder aus dem EBITDA oder AEBITDA oder EBIT oder dem net income, sondern eben aus dem FCF. HF könnte problemlos in vermutlich 2 Jahren eine Dividende zahlen (Geld fließt ja jetzt auch schon über das ARP zurück an die Aktionäre). Ob sie eine Dividende zahlen wird man aber sehen, hängt auch davon ob, wieviel man in Good Chop, Pets Table, Roll-out Factor etc. noch investieren möchte oder ob man bereits früher einen "stabilen Gleichgewichts-Zustand" anvisiert und auf "(sehr?) hohem Niveau" dann einfach vor sich hin lebt ohne größere Invests und Wachstum aber mit massiver Cash-Generierung. Denke das ist aber noch zu früh zum Beurteilen... das weiß vermutlich ja HF selbst noch nicht ob jemals z.B. ein Good Chop auf Länder in Europa ausgerollt werden soll.