    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    AKTIE IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hellofresh taumeln abwärts - Tiefster Kurs seit Sommer 2024

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh fällt unter 6,90 Euro, tiefster Stand seit 2024.
    • Kursziel von Oddo BHF auf 7,50 Euro gesenkt.
    • Aktie hat seit Februar über 46% verloren, größte MDax-Verlierer.
    AKTIE IM FOKUS - Hellofresh taumeln abwärts - Tiefster Kurs seit Sommer 2024
    Foto: HelloFresh

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Hellofresh sind am Mittwoch unter die wichtige Unterstützung im Bereich von 6,90 Euro gerutscht. An dieser waren die Titel in diesem Jahr seit April mehrmals nach oben gedreht. Nun aber bewegen sie sich auf dem tiefsten Stand seit August 2024. Als schwächster Wert im MDax verloren sie am Nachmittag 8,5 Prozent auf 6,32 Euro.

    Die Investmentbank Oddo BHF hatte das Kursziel für die Anteile des Kochboxenkonzerns von 10,00 auf 7,50 Euro gesenkt bei unverändertem "Neutral"-Votum. Die Restrukturierung belaste den Anlagehintergrund, hieß es.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    27.442,78€
    Basispreis
    1,96
    Ask
    × 14,99
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    31.336,28€
    Basispreis
    1,98
    Ask
    × 14,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch von den Anlegern wird die Umbauphase bislang nicht honoriert, auch wenn Konzernchef Dominik Richter das Unternehmen bei der Umsetzung des Sparprogramms auf Kurs sieht, wie er bei der Präsentation der jüngsten Quartalszahlen betonte.

    Hellofresh haben seit ihrem Jahreshoch im Februar bei 13,92 Euro inzwischen weit mehr als die Hälfte eingebüßt. Im MDax gehören sie mit einem Minus von gut 46 Prozent seit Jahresanfang zu den größten Verlierern.

    Zu Zeiten der Corona-Pandemie, als Internetwerte generell sowie Aktien von Online-Händlern wegen der Schließung des stationären Handels boomten, hatten die Titel von Hellofresh ihre beste Zeit - mit einem im November 2021 erreichten Rekordhoch von 97,50 Euro./ajx/stk

    HelloFresh

    -9,23 %
    -10,28 %
    -3,78 %
    -24,28 %
    -33,77 %
    -67,06 %
    -86,29 %
    -48,45 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 29.325 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 14:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -10,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,78 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,571EUR. Von den letzten 7 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +58,38 %/+42,54 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HelloFresh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS Hellofresh taumeln abwärts - Tiefster Kurs seit Sommer 2024 Hellofresh sind am Mittwoch unter die wichtige Unterstützung im Bereich von 6,90 Euro gerutscht. An dieser waren die Titel in diesem Jahr seit April mehrmals nach oben gedreht. Nun aber bewegen sie sich auf dem tiefsten Stand seit August 2024. Als …