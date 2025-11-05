Beschäftigung in der Privatwirtschaft steigt stärker als erwartet - ADP

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Privatwirtschaft der USA hat im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Zahl der Beschäftigten um 42.000, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich einen Anstieg um 30.000 erwartet.

Im September war die Beschäftigtenzahlen um revidierte 29.000 Stellen gesunken. Zunächst war ein Rückgang um 32.000 Stellen ermittelt.