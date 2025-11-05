    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordea Bank Abp AktievorwärtsNachrichten zu Nordea Bank Abp
    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordea enttäuscht mit Renditeziel - Aktie rutscht ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordea enttäuscht Anleger mit Renditeziel von 15%.
    • Aktie fiel um bis zu 4% auf 14,155 Euro.
    • 20 Mrd. Euro für Dividenden und Rückkäufe bis 2030.
    Nordea enttäuscht mit Renditeziel - Aktie rutscht ab
    Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com

    HELSINKI (dpa-AFX) - Die skandinavische Bank Nordea hat Anleger an der Börse mit ihrem Renditeziel für die nächsten Jahre enttäuscht. Für die kommenden Jahre peilt das Management weiterhin eine Eigenkapitalrendite von mindestens 15 Prozent an. 2030 soll es dann deutlich mehr sein, wie das Geldhaus anlässlich seines Kapitalmarkttags am Mittwoch in Helsinki mitteilte. An der Börse wurde die Nachricht mit einem Kursrutsch quittiert.

    Die Nordea-Aktie verlor in Helsinki zeitweise bis zu vier Prozent auf 14,155 Euro. Zuletzt lag sie noch mit knapp drei Prozent im Minus und gehörte weiterhin zu den größten Verlierern im Eurozonen-Index EuroStoxx 50 . Damit setzte das Papier seine Talfahrt fort, die bereits am Montag begonnen hatte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.265,95€
    Basispreis
    3,95
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.019,65€
    Basispreis
    3,64
    Ask
    × 14,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bankchef Frank Vang-Jensen verteidigte sein Renditeziel in einem Interview. Das Ziel sei eine Untergrenze ohne Begrenzung nach oben. Die Kennzahl werde in dem Prognosezeitraum nie unter die Mindestmarke fallen und am Ende des Zeitraums "deutlich höher" sein. Dann, im Jahr 2030, soll der Gewinn je Aktie etwa zwei Euro erreichen - nach 1,44 Euro im vergangenen Jahr.

    Aus Sicht des Branchenexperten Johan Ekblom von der Schweizer Großbank UBS setzt die Nordea-Führung vor allem auf höhere Erträge und eine Begrenzung der Kosten. Er hielt deshalb seine Empfehlung "Buy" für die Aktie aufrecht.

    So will Vang-Jensen die Erträge in den kommenden Jahren stärker steigern als der Durchschnitt der Branche. Zugleich sollen die Kosten der Bank ohne staatlich vorgeschriebene Abgaben nur 40 bis 42 Prozent der Erträge aufzehren. Im dritten Quartal lag diese Quote bei 45,8 Prozent.

    Zugleich will Nordea in den Jahren 2026 bis 2030 insgesamt mehr als 20 Milliarden Euro etwa in Dividenden und Aktienrückkäufe stecken. Dabei sollen 60 bis 70 Prozent der Jahresgewinne als Dividende ausgezahlt werden.

    Nordea ist eine der führenden Banken in Nordeuropa. Sie entstand durch die Fusion mehrerer Geldhäuser aus Dänemark, Finnland und Schweden./stw/niw/mis

    Nordea Bank Abp

    -3,17 %
    +0,10 %
    +5,18 %
    +14,32 %
    +33,50 %
    +50,33 %
    +110,24 %
    +44,79 %
    +422,59 %
    ISIN:FI4000297767WKN:A2N6F4

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordea Bank Abp Aktie

    Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 5.644 auf Ariva Indikation (05. November 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordea Bank Abp Aktie um +0,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordea Bank Abp bezifferte sich zuletzt auf 49,12 Mrd..

    Nordea Bank Abp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,3000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +5,45 %/+12,48 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Nordea Bank Abp - A2N6F4 - FI4000297767

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordea Bank Abp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nordea enttäuscht mit Renditeziel - Aktie rutscht ab Die skandinavische Bank Nordea hat Anleger an der Börse mit ihrem Renditeziel für die nächsten Jahre enttäuscht. Für die kommenden Jahre peilt das Management weiterhin eine Eigenkapitalrendite von mindestens 15 Prozent an. 2030 soll es dann …