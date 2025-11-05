Rubean AG: Umsatz 2025 fast verdreifacht!
Rubean AG beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 170% und einer strategischen Partnerschaft mit Payten. Die innovative PhonePOS-Lösung und die Börsennotierung unterstreichen den Erfolgskurs.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Rubean AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzanstieg von 170 Prozent auf über 3,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro).
- Das Unternehmen erwartet auch im vierten Quartal 2025 weiteres Umsatzwachstum.
- Eine bedeutende Lizenzvereinbarung wurde mit Payten, einem führenden Zahlungsdienstleister in Zentralosteuropa, abgeschlossen.
- Rubean AG ist ein Anbieter von Software-Point-of-Sale-Lösungen, einschließlich der mobilen softPOS-Lösung PhonePOS.
- Die PhonePOS-Lösung ermöglicht es Händlern, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne zusätzliche Geräte.
- Rubean AG ist an verschiedenen Börsen notiert, darunter m:access und XETRA.
Der Kurs von Rubean lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,68 % im Minus.
+2,91 %
-7,21 %
-25,90 %
-35,63 %
-11,21 %
-9,65 %
+5,12 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte