    Rubean AG: Umsatz 2025 fast verdreifacht!

    Rubean AG beeindruckt mit einem Umsatzsprung von 170% und einer strategischen Partnerschaft mit Payten. Die innovative PhonePOS-Lösung und die Börsennotierung unterstreichen den Erfolgskurs.

    Rubean AG: Umsatz 2025 fast verdreifacht!
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Rubean AG verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 einen Umsatzanstieg von 170 Prozent auf über 3,5 Mio. Euro (Vorjahr: 1,3 Mio. Euro).
    • Das Unternehmen erwartet auch im vierten Quartal 2025 weiteres Umsatzwachstum.
    • Eine bedeutende Lizenzvereinbarung wurde mit Payten, einem führenden Zahlungsdienstleister in Zentralosteuropa, abgeschlossen.
    • Rubean AG ist ein Anbieter von Software-Point-of-Sale-Lösungen, einschließlich der mobilen softPOS-Lösung PhonePOS.
    • Die PhonePOS-Lösung ermöglicht es Händlern, Kartenzahlungen direkt auf ihrem Smartphone zu empfangen, ohne zusätzliche Geräte.
    • Rubean AG ist an verschiedenen Börsen notiert, darunter m:access und XETRA.

    Der Kurs von Rubean lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1150EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,68 % im Minus.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
