Skoda Auto Abo startet mit noch mehr Flexibilität und garantierter Modellwahl (FOTO)
Volkswagen Financial Services (VW FS) und Skoda Auto Deutschland aus. Mit dem
neuen Skoda Auto Abo können Kundinnen und Kunden ab sofort die Modelle Scala,
Elroq und Enyaq mit garantierter Modellwahl abonnieren - wahlweise für drei,
sechs oder zwölf Monate. Die Buchung ist ab sofort über
http://www.skodaautoabo.de an 21 ausgewählten Europcar-Standorten in Deutschland
möglich.
Europcar bringt Mobilitäts- & Abo-Kompetenz mit
weiterentwickeln. Wir kombinieren unsere Abo- und Mobilitäts-Erfahrung mit dem
Qualitätsversprechen einer starken Marke für Kundinnen und Kunden, die
Flexibilität suchen, aber nicht auf Markenbindung und Premiumservice verzichten
möchten", sagt Michael Knippel, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group
Germany. "Hervorzuheben ist, dass der Elroq und der Enyaq vollelektrisch sind.
Dies unterstreicht unseren Anspruch, nachhaltige E-Mobilität einfach und
unkompliziert in den Alltag unserer Kundinnen und Kunden zu bringen."
Auto-Abo als Ergänzung zum Leasing mit garantiertem Fahrzeugmodell
Das Angebot richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die gezielt ein bestimmtes
Fahrzeug wählen möchten und eine smarte, kurzfristigere Alternative zum
klassischen Leasing bevorzugen. Die garantierte Wahl des konkreten Modells ist
dabei ein zentrales Service-Element.
Im monatlichen Preis enthalten sind 750 Freikilometer, ein Basis-Schutzpaket,
eine zusätzliche fahrende Person, die Wartung und ein 24/7 Notfallservice.
Weitere Leistungen, wie ein Premium-Schutzpaket oder zusätzliche Freikilometer,
können bequem online hinzugebucht werden. Damit haben Nutzerinnen und Nutzer
alle Vorteile eines eigenen Autos, müssen sich aber nicht für einen langen
Zeitraum binden und haben weniger organisatorischen Aufwand.
"Für Skoda ist das Abo eine moderne Ergänzung klassischer Mobilitätsmodelle. Es
ermöglicht einen unkomplizierten Zugang zu unserer Marke ohne lange
Verpflichtungen und mit vollem Servicekomfort. Mit Europcar haben wir den
perfekten Mobilitätspartner an unserer Seite, der die operative Expertise und
das flächendeckende Netzwerk mitbringt, um dieses neue Angebot erfolgreich zu
starten", ergänzt Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Skoda
Auto Deutschland.
Noch mehr flexible Lösungen in Europcars Portfolio
Mit der Einführung des Skoda Auto Abos stärkt Europcar seine Position als
Anbieter von flexiblen Mobilitätslösungen. Das Angebot ist in Deutschland ab
