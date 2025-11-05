Skoda Auto Abo startet mit noch mehr Flexibilität und garantierter Modellwahl (FOTO)

Hamburg (ots) - Europcar weitet sein Abo-Portfolio in enger Kooperation mit

Volkswagen Financial Services (VW FS) und Skoda Auto Deutschland aus. Mit dem

neuen Skoda Auto Abo können Kundinnen und Kunden ab sofort die Modelle Scala,

Elroq und Enyaq mit garantierter Modellwahl abonnieren - wahlweise für drei,

sechs oder zwölf Monate. Die Buchung ist ab sofort über

http://www.skodaautoabo.de an 21 ausgewählten Europcar-Standorten in Deutschland

möglich.



Europcar bringt Mobilitäts- & Abo-Kompetenz mit





"Mit dem Skoda Auto Abo zeigen wir, wie wir Mobilität gemeinsam mit VW FS modernweiterentwickeln. Wir kombinieren unsere Abo- und Mobilitäts-Erfahrung mit demQualitätsversprechen einer starken Marke für Kundinnen und Kunden, dieFlexibilität suchen, aber nicht auf Markenbindung und Premiumservice verzichtenmöchten", sagt Michael Knippel, Geschäftsführer der Europcar Mobility GroupGermany. "Hervorzuheben ist, dass der Elroq und der Enyaq vollelektrisch sind.Dies unterstreicht unseren Anspruch, nachhaltige E-Mobilität einfach undunkompliziert in den Alltag unserer Kundinnen und Kunden zu bringen."Auto-Abo als Ergänzung zum Leasing mit garantiertem FahrzeugmodellDas Angebot richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die gezielt ein bestimmtesFahrzeug wählen möchten und eine smarte, kurzfristigere Alternative zumklassischen Leasing bevorzugen. Die garantierte Wahl des konkreten Modells istdabei ein zentrales Service-Element.Im monatlichen Preis enthalten sind 750 Freikilometer, ein Basis-Schutzpaket,eine zusätzliche fahrende Person, die Wartung und ein 24/7 Notfallservice.Weitere Leistungen, wie ein Premium-Schutzpaket oder zusätzliche Freikilometer,können bequem online hinzugebucht werden. Damit haben Nutzerinnen und Nutzeralle Vorteile eines eigenen Autos, müssen sich aber nicht für einen langenZeitraum binden und haben weniger organisatorischen Aufwand."Für Skoda ist das Abo eine moderne Ergänzung klassischer Mobilitätsmodelle. Esermöglicht einen unkomplizierten Zugang zu unserer Marke ohne langeVerpflichtungen und mit vollem Servicekomfort. Mit Europcar haben wir denperfekten Mobilitätspartner an unserer Seite, der die operative Expertise unddas flächendeckende Netzwerk mitbringt, um dieses neue Angebot erfolgreich zustarten", ergänzt Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von SkodaAuto Deutschland.Noch mehr flexible Lösungen in Europcars PortfolioMit der Einführung des Skoda Auto Abos stärkt Europcar seine Position alsAnbieter von flexiblen Mobilitätslösungen. Das Angebot ist in Deutschland ab