Skoda Auto Abo startet mit noch mehr Flexibilität und garantierter Modellwahl (FOTO)

    Hamburg (ots) - Europcar weitet sein Abo-Portfolio in enger Kooperation mit
    Volkswagen Financial Services (VW FS) und Skoda Auto Deutschland aus. Mit dem
    neuen Skoda Auto Abo können Kundinnen und Kunden ab sofort die Modelle Scala,
    Elroq und Enyaq mit garantierter Modellwahl abonnieren - wahlweise für drei,
    sechs oder zwölf Monate. Die Buchung ist ab sofort über
    http://www.skodaautoabo.de an 21 ausgewählten Europcar-Standorten in Deutschland
    möglich.

    Europcar bringt Mobilitäts- & Abo-Kompetenz mit

    "Mit dem Skoda Auto Abo zeigen wir, wie wir Mobilität gemeinsam mit VW FS modern
    weiterentwickeln. Wir kombinieren unsere Abo- und Mobilitäts-Erfahrung mit dem
    Qualitätsversprechen einer starken Marke für Kundinnen und Kunden, die
    Flexibilität suchen, aber nicht auf Markenbindung und Premiumservice verzichten
    möchten", sagt Michael Knippel, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group
    Germany. "Hervorzuheben ist, dass der Elroq und der Enyaq vollelektrisch sind.
    Dies unterstreicht unseren Anspruch, nachhaltige E-Mobilität einfach und
    unkompliziert in den Alltag unserer Kundinnen und Kunden zu bringen."

    Auto-Abo als Ergänzung zum Leasing mit garantiertem Fahrzeugmodell

    Das Angebot richtet sich an Fahrerinnen und Fahrer, die gezielt ein bestimmtes
    Fahrzeug wählen möchten und eine smarte, kurzfristigere Alternative zum
    klassischen Leasing bevorzugen. Die garantierte Wahl des konkreten Modells ist
    dabei ein zentrales Service-Element.

    Im monatlichen Preis enthalten sind 750 Freikilometer, ein Basis-Schutzpaket,
    eine zusätzliche fahrende Person, die Wartung und ein 24/7 Notfallservice.
    Weitere Leistungen, wie ein Premium-Schutzpaket oder zusätzliche Freikilometer,
    können bequem online hinzugebucht werden. Damit haben Nutzerinnen und Nutzer
    alle Vorteile eines eigenen Autos, müssen sich aber nicht für einen langen
    Zeitraum binden und haben weniger organisatorischen Aufwand.

    "Für Skoda ist das Abo eine moderne Ergänzung klassischer Mobilitätsmodelle. Es
    ermöglicht einen unkomplizierten Zugang zu unserer Marke ohne lange
    Verpflichtungen und mit vollem Servicekomfort. Mit Europcar haben wir den
    perfekten Mobilitätspartner an unserer Seite, der die operative Expertise und
    das flächendeckende Netzwerk mitbringt, um dieses neue Angebot erfolgreich zu
    starten", ergänzt Jan-Hendrik Hülsmann, Sprecher der Geschäftsführung von Skoda
    Auto Deutschland.

    Noch mehr flexible Lösungen in Europcars Portfolio

    Mit der Einführung des Skoda Auto Abos stärkt Europcar seine Position als
    Anbieter von flexiblen Mobilitätslösungen. Das Angebot ist in Deutschland ab
