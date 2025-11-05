Besonders beachtet!
BMW - Aktie legt am 05.11.2025 stark zu
Am heutigen Handelstag konnte die BMW Aktie bisher um +4,60 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.
BMW kombiniert Luxus mit Leistung und setzt auf nachhaltige Innovationen, um sich im Premiumsegment zu differenzieren.
BMW Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2025
Mit einer Performance von +4,60 % konnte die BMW Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?
Der Kurs der BMW Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -3,06 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -1,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,81 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BMW um +1,79 % gewonnen.
Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.
BMW Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,29 %
|1 Monat
|-7,81 %
|3 Monate
|-3,06 %
|1 Jahr
|+10,31 %
Informationen zur BMW Aktie
Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,00 Mrd.EUR wert.
BMW Aktie jetzt kaufen?
Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.