    BMW - Aktie legt am 05.11.2025 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die BMW Aktie bisher um +4,60 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.

    Besonders beachtet! - BMW - Aktie legt am 05.11.2025 stark zu
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    BMW kombiniert Luxus mit Leistung und setzt auf nachhaltige Innovationen, um sich im Premiumsegment zu differenzieren.

    BMW Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 05.11.2025

    Mit einer Performance von +4,60 % konnte die BMW Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der Kurs der BMW Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -3,06 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -1,29 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,81 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BMW um +1,79 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,13 % geändert.

    BMW Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,29 %
    1 Monat -7,81 %
    3 Monate -3,06 %
    1 Jahr +10,31 %

    Informationen zur BMW Aktie

    Es gibt 561 Mio. BMW Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,00 Mrd.EUR wert.

    Dax sinkt weiter - Analyst sieht Gefahr größerer Korrektur


    Am deutschen Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte weiter bergab. Der Dax konnte aber seine Verluste bis zum frühen Nachmittag mit 23.876 Punkten auf 0,31 Prozent eindämmen. Er blieb zudem locker innerhalb der Handelsspanne vom Vortag. Der MDax der …

    Börsen Update Europa - 05.11. - FTSE Athex 20 stark +1,43 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Dax weiter schwach - Siemens Healthineers unter Verkaufsdruck


    Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:40 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.770 Punkten berechnet und damit 0,7 Prozent unter …

    BMW Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BMW

    +5,65 %
    -1,35 %
    -7,39 %
    -3,28 %
    +10,58 %
    +0,45 %
    +27,01 %
    -13,22 %
    +530.275,00 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000



    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
