Wilders will mitregieren

DEN HAAG (dpa-AFX) - Eine Woche nach der Parlamentswahl in den Niederlanden hat der Rechtspopulist Geert Wilders seinen Anspruch auf eine Regierungsbeteiligung bekräftigt. Seine Partei verdiene einen Platz am Verhandlungstisch, sagte Wilders in Den Haag.

Bei der Wahl war die linksliberale D66 stärkste Kraft geworden. Sie gewann 26 der 150 Parlamentsmandate. Ebenso viele Sitze, aber deutlich weniger Stimmen erhielt Wilders' Partei für die Freiheit (PVV). Alle großen Parteien hatten eine Zusammenarbeit mit der Anti-Islam-Partei schon im Wahlkampf ausgeschlossen. Das sei "undemokratisch, unangebracht und arrogant", sagte Wilders.