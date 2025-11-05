ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt fairen Wert für FMC auf 56 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank senkt fairen Wert für FMC auf 56 Euro.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Kaufen".
- Drittquartal zeigt nur oberflächlichen Erfolg.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Fresenius Medical Care (FMC) von 60 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Das dritte Quartal überzeugt nur auf den ersten Blick", schrieb Sven Kürten am Mittwoch in seinem Resümee zu den Geschäftszahlen. Denn der Dialyseanbieter habe stark von "nicht unbedingt nachhaltigen Erträgen" profitiert. Seine Gewinnschätzungen stiegen für 2025 wegen geringerer Zinsaufwendungen und der Steuerquote, änderten sich in den Folgejahren aber kaum./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 13:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 41,33 auf Tradegate (05. November 2025, 15:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -10,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,96 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 12,22 Mrd..
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -13,90 %/+33,94 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 56 Euro