DZ Bank senkt fairen Wert für FMC auf 56 Euro - 'Kaufen'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,67 % und einem Kurs von 41,33 auf Tradegate (05. November 2025, 15:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um -10,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 12,22 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,6300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von -13,90 %/+33,94 % bedeutet.