RBC stuft BP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach den am Dienstag vorgelegten Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Zahlen des Ölkonzerns hätten für das dritte Quartal eine verbesserte operative Dynamik gezeigt, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Analyst sieht allerdings Veräußerungen als wichtigen Bestandteil des Investment-Case' für BP und hier müsse der Konzern noch liefern, um den Aktienkurs weiter zu steigern./rob/ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:33 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:33 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,22 % und einem Kurs von 5,163EUR auf Tradegate (05. November 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.





