Putailai New Energy Technology und OneD Battery Sciences unterzeichnen gemeinsames Entwicklungsabkommen zur Förderung von Siliziumanodenmaterialien

Im Rahmen der JDA werden die Unternehmen zusammenarbeiten, um das Produktdesign endgültig festzulegen und die Produktion zu skalieren, indem sie die etablierten Produktionskapazitäten von Putailai und die SINANODE-Technologie von OneD nutzen.

PALO ALTO, Kalifornien und SHANGHAI, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- OneD Material Inc. (dba OneD Battery Sciences) und Shanghai Putailai New Energy Technology Co., Ltd. (Putailai) gaben heute den Abschluss einer gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung (Joint Development Agreement, JDA) bekannt, um das Produktdesign von Silizium-Graphit-Anodenmaterialien der nächsten Generation für Lithium-Ionen-Batterien endgültig festzulegen und in die Serienproduktion überzugehen.

Zu den wichtigsten Aspekten der Zusammenarbeit gehören:

Beschleunigung des Übergangs zur Großserienproduktion kostengünstiger Kohlenstoff-Silizium-Anodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batteriezellen auf Grundlage der SINANODE-Technologieplattform von OneD.





Nutzung eines praktischen Markteinführungsmodells, bei dem die Lieferung an die Zellhersteller über einen etablierten und großen Anodenmateriallieferanten erfolgt, was eine breite Verfügbarkeit für die Batterieindustrie über einen vertrauenswürdigen Lieferanten ermöglicht.





Gemeinsame Optimierung und Skalierung von Produkten durch die Kombination der führenden Kohlenstoffsubstrate von Putailai mit der Technologie und dem Prozesswissen von OneD, um die Leistung zu verbessern und die Kundenanforderungen in Asien, Europa und den Vereinigten Staaten zu erfüllen.

„Die Partnerschaft mit OneD unterstützt unsere Mission, fortschrittliche Anodenmaterialien in großem Maßstab bereitzustellen", sagte Fang Liu, CEO von Putailai-Zichen. „Durch die Kombination sich ergänzender Fähigkeiten erwarten wir, die Produktskalierung und -qualifizierung zu beschleunigen und die Leistungs- und Kostenziele der Kunden zu erreichen."

„Durch diese Vereinbarung werden wir die SINANODE-Technologie von OneD mit der erstklassigen Graphitproduktion von Putailai kombinieren, um Zellen mit höherer Energiedichte zu erschwinglichen Kosten zu liefern", sagte Jeff Chamberlain, CEO von OneD Battery Sciences. „Gemeinsam ermöglichen wir einen schnelleren, kapitalschonenderen Weg zur kommerziellen Einführung von Siliziumanoden. Diese Beziehung zu Putailai ist genau das, was OneD von Anfang an vorschwebte – ein skalierbares Modell für eine breitere Zusammenarbeit und Integration in der Branche durch angesehene, etablierte Lieferanten."

Die Zusammenarbeit umfasst parallele Arbeitsabläufe für den Technologietransfer, die Produktanpassung und einen Plan für den kommerziellen Maßstab, der die Lieferung qualitativ hochwertiger, kosteneffizienter Anodenprodukte an die wichtigsten Batteriehersteller ermöglicht und einen klaren Weg von der Entwicklung über die strategische Skalierung bis hin zur kommerziellen Einführung gewährleistet.

Informationen zu Putailai:

PTL wurde im November 2012 gegründet und im November 2017 erfolgreich an der Shanghai Stock Exchange notiert. PTL bedient den Markt für Lithium-Ionen-Batterien, der zu den wichtigsten Industriezweigen in Bezug auf saubere Energie, Energieeinsparung, Umweltschutz und effiziente Energiespeicherung gehört. PTL hat sich zum Ziel gesetzt, der weltweit führende Anbieter in der Lithium-Ionen-Batterieindustrie zu werden und hat sich auf die Bereitstellung von Schlüsselmaterialien und umfassenden Automatisierungslösungen konzentriert.

Informationen zu OneD Battery Sciences:

OneD Battery Sciences ist der Entwickler der SINANODE Technologieplattform, der bahnbrechenden Technologie, die erfolgreich Nano-Silizium zu verschiedenen Kohlenstoffsubstraten hinzufügt, einschließlich künstlicher und natürlicher Graphit-Anodenmaterialien von EV-qualifizierten Lieferanten. Dieses Material erhöht die Energiedichte und senkt die Kosten von Elektroauto-Batterien und ermöglicht so erschwinglichere Elektroautos mit größerer Reichweite und schnellerer Aufladung. OneD ermöglicht es seinen Partnern nun, sein umfangreiches Patentportfolio mit über 220 erteilten Patenten weltweit zu nutzen, um die Siliziumanodentechnologie von OneD in großem Maßstab zu produzieren.

Medienkontakt: marketing@onedsinanode.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1654807/OneD_Battery_Sciences_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2812522/OneD_Battery_Sciences_PTL_logo_biggest.jpg

