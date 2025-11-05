Der kanadische Goldproduzent Iamgold (WKN 899657) hat für das dritte Quartal robuste Zahlen vorgelegt und verweist auf einen Rekordausstoß der Côté-Goldmine in Ontario, konsequente Schuldenreduktion und diszipliniertes Wachstum. Das Unternehmen sieht sich damit auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen und seine Position als auf Nordamerika fokussierter Goldproduzent weiter zu festigen.

Im Mittelpunkt stehen für den Konzern die Minen Côté (Ontario), Essakane (Burkina Faso) und Westwood (Québec) sowie angekündigte Zukäufe in Québec. Iamgold meldet 190.000 Unzen anrechenbarer Goldproduktion im Quartal, 524.000 Unzen seit Jahresbeginn und eine anhaltende Optimierung der Kostenstruktur.

Jetzt mehr erfahren:

Iamgold - Rekordproduktion auf Coté treibt starkes drittes Quartal

