Börsenstart USA - 05.11. - US Tech 100 stark +0,41 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 47.217,99 PKT und steigt um +0,28 %.

Top-Werte: Amgen +4,28 %, McDonald's +3,06 %, Caterpillar +2,36 %, IBM +1,28 %, 3M +1,04 %

Flop-Werte: Sherwin-Williams -1,50 %, Walmart -1,22 %, Unitedhealth Group -0,85 %, The Home Depot -0,83 %, Cisco Systems -0,74 %

Der US Tech 100 steht bei 25.557,07 PKT und gewinnt bisher +0,41 %.

Top-Werte: Micron Technology +7,00 %, Marvell Technology +4,88 %, Solstice Advanced Materials +4,77 %, Amgen +4,28 %, Intel +3,98 %

Flop-Werte: Palantir -2,72 %, Cadence Design Systems -2,24 %, MercadoLibre -1,87 %, Synopsys -1,75 %, Old Dominion Freight Line -1,68 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.793,03 PKT und steigt um +0,31 %.

Top-Werte: Seagate Technology Holdings +10,35 %, Match Group +7,03 %, Micron Technology +7,00 %, Western Digital +6,64 %, Solstice Advanced Materials +4,90 %

Flop-Werte: Zimmer Biomet Holdings -15,33 %, Humana -10,44 %, The Mosaic -6,85 %, Charles River Laboratories International -6,54 %, Emerson Electric -3,90 %