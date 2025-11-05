Seagate Technology Holdings Aktie weiter aufwärts - +10,35 % - 05.11.2025

Die Seagate Technology Holdings Aktie notiert aktuell bei 238,75€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,35 % zugelegt, was einem Anstieg von +22,40 € entspricht. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Seagate Technology Holdings Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +61,81 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +8,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,67 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Seagate Technology Holdings um +159,43 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,31 % geändert.

Seagate Technology Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,60 % 1 Monat +0,67 % 3 Monate +61,81 % 1 Jahr +136,69 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Es gibt 213 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,10 Mrd.EUR wert.

Seagate Technology Holdings plc (NASDAQ: STX) (“Seagate” or “us”) and Seagate HDD Cayman, a subsidiary of Seagate (“Seagate HDD”), today announced that on November 4, 2025, they entered into separate, privately negotiated exchange agreements with a …

Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.