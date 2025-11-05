    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCONET Technologie Vorz-Akt AktievorwärtsNachrichten zu CONET Technologie Vorz-Akt

    Volle Datenkontrolle

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    sovira.ai von CONET ermöglicht souveräne KI-Assistenten für Behörden und Unternehmen (FOTO)

    Bonn (ots) - Mit der neuen Plattform sovira.ai können öffentliche Verwaltung
    ebenso wie Privatwirtschaft souveräne und sichere KI-Assistenzsysteme erstellen.
    Diese lassen sich im eigenen Rechenzentrum, in der Public Cloud oder in der
    BSI-zertifizierten CONET Cloud hosten.

    Auf Basis der neuen Plattform-Lösung sovira.ai von CONET können Organisationen
    und Unternehmen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis ab sofort eigene souveräne
    KI-Assistenzsysteme erstellen . Damit verringern sie ihre Abhängigkeit von
    internationalen Technologieanbietern für Künstliche Intelligenz (KI) und
    vermeiden gleichzeitig, dass durch die Nutzung von Schatten-KI sensible
    Informationen die eigene geschützte Umgebung verlassen.

    sovira.ai ist eine technische und organisatorische Umgebung, in der
    KI-Anwendungen bereitgestellt und betrieben werden können. Diese Plattform
    basiert auf Open-Source-Technologie und ermöglicht die Erstellung von
    KI-Assistenten durch die Einbindung eines eigenen, lokalen Large Language Models
    (LLM), das in einem geschützten Bereich auf eigene Daten zugreift. Dennoch
    bliebt die Möglichkeit bestehen, externe Anbieter (wie Open AI, Anthropic, Azure
    Open AI) ebenfalls einzubinden.

    Vendor Lock-in vermeiden, technologische Souveränität sicherstellen,
    KI-Wildwuchs zügeln

    Die mit Hilfe von sovira.ai erstellten KI-Assistenten lassen sich als
    On-Premise-Lösung in eigenen Rechenzentren hosten, in der Public Cloud
    bereitstellen oder als Software-as-a-Service-Anwendung aus der
    BSI-zertifizierten CONET Cloud beziehen, die das Bonner Unternehmen gänzlich in
    ihren deutschen Rechenzentren betreibt. Anwenderorganisationen vermeiden auf
    diese Weise ein Vendor Lock-in und erreichen ein Höchstmaß an technologischer
    Souveränität, denn unternehmenseigene Daten, die den Assistenten speisen,
    bleiben unter vollständiger Kontrolle der Organisation. Gleichzeitig wird durch
    die Verwendung verifizierter, interner Daten das unerwünschte Halluzinieren
    gängiger, öffentlicher LLMs so gut wie ausgeschlossen. Zudem können die
    KI-Assistenten exakt aufschlüsseln, aus welchen Datensätzen die ausgegebenen
    Informationen stammen.

    Einsatzszenarien für auf sovira.ai basierende KI-Assistenten sind barrierefreie
    Service-Leistungen von Behörden und Unternehmen sowie das interne
    Wissensmanagement von Organisationen. Gerade in internen Anwendungen bietet
    sovira.ai damit sichere Alternativen zu so genannter "Schatten-KI", bei der
    Beschäftigte unkontrolliert teils private und nicht freigegebene KI-Tools
    einsetzen - eine Praxis, die laut aktuellen Bitkom-Umfragen vermehrt zu
    beobachten ist.

    Analysefeatures und individuelles Interface

    Das verantwortliche IT-Personal in Behörden und Unternehmen profitiert von einem
    individualisierbaren User Interface, einer hohen Skalierbarkeit, umfassenden
    Analyseberichten und Benutzerstatistiken. Darüber hinaus unterstützt CONET das
    gesamte Projektmanagement und bietet umfassende Schulungsangebote an.

    "Am Datenschutz scheitern viele KI-Initiativen!" sagt Christian Ballhorn ,
    Executive Vice President Data Intelligence & AI in der CONET-Gruppe. "Mit
    sovira.ai befähigen wir Verwaltung und Privatwirtschaft, das gesamte Potenzial
    generativer KI zu entfalten - bei voller Datenkontrolle, sicher und souverän .
    sovira.ai ist eine flexible, in Deutschland entwickelte Plattform, die Wissen
    zugänglich macht und sich nahtlos in jede IT-Landschaft integrieren lässt."

    sovira.ai ist ab sofort erhältlich . Eine Kostenkalkulation erfolgt individuell
    nach Projektaufwand.

    Weitere Informationen unter: https://www.sovira.ai

    Über CONET

    Die CONET-Gruppe ist ein führender IT Full-Service Provider und
    Digitalisierungspartner im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 35 Jahren
    unterstützt CONET Unternehmen und Behörden bei der Umsetzung anspruchsvoller
    Digitalisierungsprojekte. Rund 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr
    Know-how in den Bereichen Digital Advisory Services, Data Intelligence & AI,
    Digital Experience, Business Applications, Software Development sowie Cloud &
    Managed Services ein. Der Kundenstamm reicht von Automotive, Finance & Insurance
    über Energy & Utilities und Manufacturing bis zu einer starken Positionierung in
    Defense & Public Sector mit Kunden wie dem Deutschen Bundestag oder dem
    Auswärtigen Amt. Mit Hauptsitz in Bonn und 17 weiteren Standorten in Europa
    steht CONET für Innovationskraft und Umsetzungsstärke.

    Pressekontakt:

    CONET Technologies Holding GmbH
    Simon Vieth, Pressesprecher
    Bundeskanzlerplatz 2, 53113 Bonn
    Tel.: +49 228 9714-1087 / Mobil: +49 172 2455825
    E-Mail: mailto:presse@conet.de / Internet: https://www.conet.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176930/6152198
    OTS: CONET Technologies Holding GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Volle Datenkontrolle sovira.ai von CONET ermöglicht souveräne KI-Assistenten für Behörden und Unternehmen (FOTO) Mit der neuen Plattform sovira.ai können öffentliche Verwaltung ebenso wie Privatwirtschaft souveräne und sichere KI-Assistenzsysteme erstellen. Diese lassen sich im eigenen Rechenzentrum, in der Public Cloud oder in der BSI-zertifizierten CONET …