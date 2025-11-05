sovira.ai von CONET ermöglicht souveräne KI-Assistenten für Behörden und Unternehmen (FOTO)

Bonn (ots) - Mit der neuen Plattform sovira.ai können öffentliche Verwaltung

ebenso wie Privatwirtschaft souveräne und sichere KI-Assistenzsysteme erstellen.

Diese lassen sich im eigenen Rechenzentrum, in der Public Cloud oder in der

BSI-zertifizierten CONET Cloud hosten.



Auf Basis der neuen Plattform-Lösung sovira.ai von CONET können Organisationen

und Unternehmen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis ab sofort eigene souveräne

KI-Assistenzsysteme erstellen . Damit verringern sie ihre Abhängigkeit von

internationalen Technologieanbietern für Künstliche Intelligenz (KI) und

vermeiden gleichzeitig, dass durch die Nutzung von Schatten-KI sensible

Informationen die eigene geschützte Umgebung verlassen.





sovira.ai ist eine technische und organisatorische Umgebung, in der

KI-Anwendungen bereitgestellt und betrieben werden können. Diese Plattform

basiert auf Open-Source-Technologie und ermöglicht die Erstellung von

KI-Assistenten durch die Einbindung eines eigenen, lokalen Large Language Models

(LLM), das in einem geschützten Bereich auf eigene Daten zugreift. Dennoch

bliebt die Möglichkeit bestehen, externe Anbieter (wie Open AI, Anthropic, Azure

Open AI) ebenfalls einzubinden.



Vendor Lock-in vermeiden, technologische Souveränität sicherstellen,

KI-Wildwuchs zügeln



Die mit Hilfe von sovira.ai erstellten KI-Assistenten lassen sich als

On-Premise-Lösung in eigenen Rechenzentren hosten, in der Public Cloud

bereitstellen oder als Software-as-a-Service-Anwendung aus der

BSI-zertifizierten CONET Cloud beziehen, die das Bonner Unternehmen gänzlich in

ihren deutschen Rechenzentren betreibt. Anwenderorganisationen vermeiden auf

diese Weise ein Vendor Lock-in und erreichen ein Höchstmaß an technologischer

Souveränität, denn unternehmenseigene Daten, die den Assistenten speisen,

bleiben unter vollständiger Kontrolle der Organisation. Gleichzeitig wird durch

die Verwendung verifizierter, interner Daten das unerwünschte Halluzinieren

gängiger, öffentlicher LLMs so gut wie ausgeschlossen. Zudem können die

KI-Assistenten exakt aufschlüsseln, aus welchen Datensätzen die ausgegebenen

Informationen stammen.



Einsatzszenarien für auf sovira.ai basierende KI-Assistenten sind barrierefreie

Service-Leistungen von Behörden und Unternehmen sowie das interne

Wissensmanagement von Organisationen. Gerade in internen Anwendungen bietet

sovira.ai damit sichere Alternativen zu so genannter "Schatten-KI", bei der

Beschäftigte unkontrolliert teils private und nicht freigegebene KI-Tools

einsetzen - eine Praxis, die laut aktuellen Bitkom-Umfragen vermehrt zu

beobachten ist.



Analysefeatures und individuelles Interface



Das verantwortliche IT-Personal in Behörden und Unternehmen profitiert von einem

individualisierbaren User Interface, einer hohen Skalierbarkeit, umfassenden

Analyseberichten und Benutzerstatistiken. Darüber hinaus unterstützt CONET das

gesamte Projektmanagement und bietet umfassende Schulungsangebote an.



"Am Datenschutz scheitern viele KI-Initiativen!" sagt Christian Ballhorn ,

Executive Vice President Data Intelligence & AI in der CONET-Gruppe. "Mit

sovira.ai befähigen wir Verwaltung und Privatwirtschaft, das gesamte Potenzial

generativer KI zu entfalten - bei voller Datenkontrolle, sicher und souverän .

sovira.ai ist eine flexible, in Deutschland entwickelte Plattform, die Wissen

zugänglich macht und sich nahtlos in jede IT-Landschaft integrieren lässt."



sovira.ai ist ab sofort erhältlich . Eine Kostenkalkulation erfolgt individuell

nach Projektaufwand.



Weitere Informationen unter: https://www.sovira.ai



Über CONET



Die CONET-Gruppe ist ein führender IT Full-Service Provider und

Digitalisierungspartner im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 35 Jahren

unterstützt CONET Unternehmen und Behörden bei der Umsetzung anspruchsvoller

Digitalisierungsprojekte. Rund 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr

Know-how in den Bereichen Digital Advisory Services, Data Intelligence & AI,

Digital Experience, Business Applications, Software Development sowie Cloud &

Managed Services ein. Der Kundenstamm reicht von Automotive, Finance & Insurance

über Energy & Utilities und Manufacturing bis zu einer starken Positionierung in

Defense & Public Sector mit Kunden wie dem Deutschen Bundestag oder dem

Auswärtigen Amt. Mit Hauptsitz in Bonn und 17 weiteren Standorten in Europa

steht CONET für Innovationskraft und Umsetzungsstärke.



Pressekontakt:



CONET Technologies Holding GmbH

Simon Vieth, Pressesprecher

Bundeskanzlerplatz 2, 53113 Bonn

Tel.: +49 228 9714-1087 / Mobil: +49 172 2455825

E-Mail: mailto:presse@conet.de / Internet: https://www.conet.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176930/6152198

OTS: CONET Technologies Holding GmbH







