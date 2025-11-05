Volle Datenkontrolle
sovira.ai von CONET ermöglicht souveräne KI-Assistenten für Behörden und Unternehmen (FOTO)
Bonn (ots) - Mit der neuen Plattform sovira.ai können öffentliche Verwaltung
ebenso wie Privatwirtschaft souveräne und sichere KI-Assistenzsysteme erstellen.
Diese lassen sich im eigenen Rechenzentrum, in der Public Cloud oder in der
BSI-zertifizierten CONET Cloud hosten.
Auf Basis der neuen Plattform-Lösung sovira.ai von CONET können Organisationen
und Unternehmen mit einem hohen Sicherheitsbedürfnis ab sofort eigene souveräne
KI-Assistenzsysteme erstellen . Damit verringern sie ihre Abhängigkeit von
internationalen Technologieanbietern für Künstliche Intelligenz (KI) und
vermeiden gleichzeitig, dass durch die Nutzung von Schatten-KI sensible
Informationen die eigene geschützte Umgebung verlassen.
sovira.ai ist eine technische und organisatorische Umgebung, in der
KI-Anwendungen bereitgestellt und betrieben werden können. Diese Plattform
basiert auf Open-Source-Technologie und ermöglicht die Erstellung von
KI-Assistenten durch die Einbindung eines eigenen, lokalen Large Language Models
(LLM), das in einem geschützten Bereich auf eigene Daten zugreift. Dennoch
bliebt die Möglichkeit bestehen, externe Anbieter (wie Open AI, Anthropic, Azure
Open AI) ebenfalls einzubinden.
Vendor Lock-in vermeiden, technologische Souveränität sicherstellen,
KI-Wildwuchs zügeln
Die mit Hilfe von sovira.ai erstellten KI-Assistenten lassen sich als
On-Premise-Lösung in eigenen Rechenzentren hosten, in der Public Cloud
bereitstellen oder als Software-as-a-Service-Anwendung aus der
BSI-zertifizierten CONET Cloud beziehen, die das Bonner Unternehmen gänzlich in
ihren deutschen Rechenzentren betreibt. Anwenderorganisationen vermeiden auf
diese Weise ein Vendor Lock-in und erreichen ein Höchstmaß an technologischer
Souveränität, denn unternehmenseigene Daten, die den Assistenten speisen,
bleiben unter vollständiger Kontrolle der Organisation. Gleichzeitig wird durch
die Verwendung verifizierter, interner Daten das unerwünschte Halluzinieren
gängiger, öffentlicher LLMs so gut wie ausgeschlossen. Zudem können die
KI-Assistenten exakt aufschlüsseln, aus welchen Datensätzen die ausgegebenen
Informationen stammen.
Einsatzszenarien für auf sovira.ai basierende KI-Assistenten sind barrierefreie
Service-Leistungen von Behörden und Unternehmen sowie das interne
Wissensmanagement von Organisationen. Gerade in internen Anwendungen bietet
sovira.ai damit sichere Alternativen zu so genannter "Schatten-KI", bei der
Beschäftigte unkontrolliert teils private und nicht freigegebene KI-Tools
einsetzen - eine Praxis, die laut aktuellen Bitkom-Umfragen vermehrt zu
beobachten ist.
Analysefeatures und individuelles Interface
Das verantwortliche IT-Personal in Behörden und Unternehmen profitiert von einem
individualisierbaren User Interface, einer hohen Skalierbarkeit, umfassenden
Analyseberichten und Benutzerstatistiken. Darüber hinaus unterstützt CONET das
gesamte Projektmanagement und bietet umfassende Schulungsangebote an.
"Am Datenschutz scheitern viele KI-Initiativen!" sagt Christian Ballhorn ,
Executive Vice President Data Intelligence & AI in der CONET-Gruppe. "Mit
sovira.ai befähigen wir Verwaltung und Privatwirtschaft, das gesamte Potenzial
generativer KI zu entfalten - bei voller Datenkontrolle, sicher und souverän .
sovira.ai ist eine flexible, in Deutschland entwickelte Plattform, die Wissen
zugänglich macht und sich nahtlos in jede IT-Landschaft integrieren lässt."
sovira.ai ist ab sofort erhältlich . Eine Kostenkalkulation erfolgt individuell
nach Projektaufwand.
Weitere Informationen unter: https://www.sovira.ai
Über CONET
Die CONET-Gruppe ist ein führender IT Full-Service Provider und
Digitalisierungspartner im deutschsprachigen Raum. Seit mehr als 35 Jahren
unterstützt CONET Unternehmen und Behörden bei der Umsetzung anspruchsvoller
Digitalisierungsprojekte. Rund 2.000 IT-Expertinnen und -Experten bringen ihr
Know-how in den Bereichen Digital Advisory Services, Data Intelligence & AI,
Digital Experience, Business Applications, Software Development sowie Cloud &
Managed Services ein. Der Kundenstamm reicht von Automotive, Finance & Insurance
über Energy & Utilities und Manufacturing bis zu einer starken Positionierung in
Defense & Public Sector mit Kunden wie dem Deutschen Bundestag oder dem
Auswärtigen Amt. Mit Hauptsitz in Bonn und 17 weiteren Standorten in Europa
steht CONET für Innovationskraft und Umsetzungsstärke.
Pressekontakt:
CONET Technologies Holding GmbH
Simon Vieth, Pressesprecher
Bundeskanzlerplatz 2, 53113 Bonn
Tel.: +49 228 9714-1087 / Mobil: +49 172 2455825
E-Mail: mailto:presse@conet.de / Internet: https://www.conet.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176930/6152198
OTS: CONET Technologies Holding GmbH
