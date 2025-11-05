    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAiforia Technologies Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Aiforia Technologies Registered (A)
    Aiforia Technologies Oyj: Roundtable für Investoren am 17.11.2025

    NuWays veranstaltet am 17.11.2025 um 14:00 Uhr einen Roundtable mit Veli-Matti Parkkonen, und Jukka Tapaninen, der Aiforia Technologies Oyj. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Roundtable mit der Aiforia Technologies Oyj. CEO Tapaninen und CFO Parkkonen geben einen Einblick in Aiforia Oyj, den führenden Anbieter für KI-gestützte Diagnostik in der Pathologie, und erläutern, wie die Technologie Diagnostik durch intelligente Automatisierung und globale Skalierbarkeit neu definiert. Das Event wird in englischer Sprache abgehalten.

    Unternehmen: Aiforia Technologies Oyj
    Datum: 17.11.2025 14:00 Uhr
    Speaker: Veli-Matti Parkkonen, und Jukka Tapaninen,


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/deep-dive-into-the-pathology-ai-market-leader-7alqsj-r

    Über Aiforia Technologies Oyj:

    Aiforia Technologies Oyj ist ein finnisches Technologieunternehmen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) für die digitale Pathologie und medizinische Bildgebung spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde gegründet, um die Analyse medizinischer Bilder zu verbessern. Die Plattform von Aiforia nutzt fortschrittliche Deep-Learning-Modelle, um die Interpretation histopathologischer Proben und anderer Bildgebungsverfahren zu erleichtern.

    Die innovative Software des Unternehmens zielt darauf ab, die Diagnosegenauigkeit zu erhöhen, die Arbeitsabläufe von Pathologen zu optimieren und die Effizienz der Analysen zu steigern. Mit dem Ziel, das Gesundheitswesen durch KI zu transformieren, arbeitet Aiforia mit verschiedenen Forschungseinrichtungen und Gesundheitsdienstleistern zusammen, um Anwendungen zu entwickeln, die die Diagnose und Prognose von Krankheiten sowie die personalisierte Medizin unterstützen.





    Verfasst von NuWays AG
