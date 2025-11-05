    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    Freundlich nach Vortagesverlusten

    • US-Aktienmärkte stabilisieren sich nach Rücksetzer.
    • Dow Jones +0,3% auf 47.233 Punkte, S&P 500 +0,3%.
    • ADP-Daten zeigen unerwartet mehr Arbeitsplätze im Oktober.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rücksetzer vom Vortag haben sich die US-Aktienmärkte am Mittwoch gut behauptet. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,1 Prozent höher bei 47.145 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,4 Prozent auf 6.799 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,6 Prozent auf 25.584 Punkte aufwärts.

    Im Mittelpunkt des Interesses stehen die Daten des privaten Arbeitsmarktdienstleisters ADP. Sie zeigten, dass die Privatwirtschaft der USA im Oktober mehr Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet. Die Zahlen werden derzeit besonders beachtet, da wegen der teilweisen Schließung der Bundesbehörden keine offiziellen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung veröffentlicht werden.

    Im Anlegerfokus steht zudem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison der Unternehmen, von der am Mittwoch durchwachsene Nachrichten kamen. Die Aktien von McDonald's reagierten mit einem Kursanstieg von 2,2 Prozent auf Quartalszahlen des Fastfood-Konzerns, die in ersten Kommentaren als insgesamt solide bewertet wurden. Das Unternehmen steigerte Umsatz und Gewinn im dritten Quartal.

    Die Papiere von Amgen waren mit einem Plus von 5,6 Prozent Spitzenreiter im Dow. Der Biotech-Konzern blickt nach einem überraschend gut gelaufenen Quartal noch optimistischer auf 2025. Experten rechneten bisher mit weniger.

    Für die Titel des Halbleiterkonzerns AMD ging es um 0,7 Prozent nach unten. Ergebnisse und Ausblick hätten die Erwartungen solide übertroffen, vielen Anlegern reiche dies offensichtlich aber nicht gereicht, schrieb JPMorgan-Analyst Harlan Sur in Anlehnung an die jüngsten Gewinnmitnahmen bei Technologiewerten.

    Im Nebenwertebereich zeigte die Berichtssaison Licht und Schatten. Die Anteilscheine des Elektroautobauers Rivian schnellten um 14 Prozent nach oben. Auf der Negativseite sackten die Aktien des Taser-Herstellers Axon und der Bilderplattform Pinterest um 14 beziehungsweise 20 Prozent ab. Noch größer war der Einbruch beim Terrassendielen-Produzenten Trex , dessen Anteile nach einem enttäuschenden Ausblick um 29 Prozent einbrachen./edh/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Advanced Micro Devices Aktie

    Die Advanced Micro Devices Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 216,2 auf Tradegate (05. November 2025, 16:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Advanced Micro Devices Aktie um -6,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +49,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von Advanced Micro Devices bezifferte sich zuletzt auf 356,38 Mrd..

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 173,33USD. Von den letzten 3 Analysten der Advanced Micro Devices Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 95,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 300,00USD was eine Bandbreite von -56,69 %/+36,77 % bedeutet.




