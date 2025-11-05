ANALYSE-FLASH
RBC belässt McDonald's nach Zahlen auf 'Sector Perform'
- Kursziel von 320 US-Dollar bleibt unverändert
- Ergebnis je Aktie enttäuscht wegen höherer Kosten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für McDonald's nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 320 US-Dollar belassen. Während Umsatz und operatives Ergebnis im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, habe das Ergebnis je Aktie wegen höherer Steuer- und Zinsaufwendungen die Erwartungen verfehlt, schrieb Logan Reich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass der Umsatz auf gleicher Fläche beim Konkurrenten Burger King höher ausgefallen sei./ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:02 / EST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie
Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 269,6 auf Tradegate (05. November 2025, 16:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um -0,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,31 %.
Die Marktkapitalisierung von McDonald's bezifferte sich zuletzt auf 189,96 Mrd..
McDonald's zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 335,71USD. Von den letzten 7 Analysten der McDonald's Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von +16,45 %/+31,48 % bedeutet.
