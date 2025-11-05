RBC belässt McDonald's nach Zahlen auf 'Sector Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur McDonald's Aktie

Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,43 % und einem Kurs von 269,6 auf Tradegate (05. November 2025, 16:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der McDonald's Aktie um -0,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,31 %.

Die Marktkapitalisierung von McDonald's bezifferte sich zuletzt auf 189,96 Mrd..

McDonald's zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,0800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 335,71USD. Von den letzten 7 Analysten der McDonald's Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 310,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 350,00USD was eine Bandbreite von +16,45 %/+31,48 % bedeutet.