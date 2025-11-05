    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    Auch für BMW war es schon mal einfacher

    Straubing (ots) - Autobosse jammern nicht. Das würde als Zeichen der Schwäche
    gelten. BMW klagt schon gleich gar nicht. Ob Corona- oder Chip-Krise, ob
    Bremssystem-Debakel oder Absatzeinbruch in China, die BMW-Chefs stellen ihren
    Konzern stets als Fels in der Brandung da. Das gelingt ihnen bisher auch ganz
    gut. Während anderswo Jobabbau und Werkschließungen Schlagzeilen machen, hat BMW
    kürzlich ein neues Werk in Debrecen eröffnet. Beim genaueren Hinsehen verpassen
    die weltweiten Turbulenzen und die anhaltende Wirtschaftsflaute in Deutschland
    aber auch den Münchnern die eine oder andere Schramme, wie der Abbau von 2.000
    Leiharbeitskräften im niederbayerischen Werk Dingolfing zeigt.

