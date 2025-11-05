Auch für BMW war es schon mal einfacher
Straubing (ots) - Autobosse jammern nicht. Das würde als Zeichen der Schwäche
gelten. BMW klagt schon gleich gar nicht. Ob Corona- oder Chip-Krise, ob
Bremssystem-Debakel oder Absatzeinbruch in China, die BMW-Chefs stellen ihren
Konzern stets als Fels in der Brandung da. Das gelingt ihnen bisher auch ganz
gut. Während anderswo Jobabbau und Werkschließungen Schlagzeilen machen, hat BMW
kürzlich ein neues Werk in Debrecen eröffnet. Beim genaueren Hinsehen verpassen
die weltweiten Turbulenzen und die anhaltende Wirtschaftsflaute in Deutschland
aber auch den Münchnern die eine oder andere Schramme, wie der Abbau von 2.000
Leiharbeitskräften im niederbayerischen Werk Dingolfing zeigt.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
mailto:politik@straubinger-tagblatt.de
gelten. BMW klagt schon gleich gar nicht. Ob Corona- oder Chip-Krise, ob
Bremssystem-Debakel oder Absatzeinbruch in China, die BMW-Chefs stellen ihren
Konzern stets als Fels in der Brandung da. Das gelingt ihnen bisher auch ganz
gut. Während anderswo Jobabbau und Werkschließungen Schlagzeilen machen, hat BMW
kürzlich ein neues Werk in Debrecen eröffnet. Beim genaueren Hinsehen verpassen
die weltweiten Turbulenzen und die anhaltende Wirtschaftsflaute in Deutschland
aber auch den Münchnern die eine oder andere Schramme, wie der Abbau von 2.000
Leiharbeitskräften im niederbayerischen Werk Dingolfing zeigt.
Pressekontakt:
Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
mailto:politik@straubinger-tagblatt.de
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
stockfreek schrieb 08.10.25, 20:53
mitdiskutieren »
bin heute mal eingestiegen; der Einbruch war zu verlockend IMHO 😁
Oberbayer78 schrieb 08.10.25, 20:39
Meiner persönlichen Meinung nach ist BMW mit der neuen Klasse so gut aufgestellt wie kein anderer deutscher Hersteller, da ist Ihnen großes gelungen. Reichweite ist künftig kein Thema mehr und wer es auf Prestige anlegt, kauft weiter BMW.mitdiskutieren »
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Ich war auf dee IAA Mobility, was die chinesischen Hersteller da aufgefahren haben, ist aber auch beeindruckend. Daher wird BMW dort perspektivisch auch keine Marktanteile zurückgewinnen, da ist der Preis dann doch ausschlaggebend.
Mein Portfolio besteht zu einem guten Teil aus BMW Aktien, da verkaufe ich auch keine. Habe mir heute zudem einen Hebelschein gekauft.
Kampfkater1969 schrieb 08.10.25, 13:15
mitdiskutieren »
Es steht und fällt, wie der internationale Geld-Adel gierig sein wird auf BMW.....
Markt Deutschland = egal.....gibt immer weniger, die es sich leisten können oder auch wollen, fette BMW, auch E-BMW, zu fahren, zu zeigen.......
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte