STG) - Vertragsabschluss mit der Europäischen Union

AUCKLAND, Neuseeland, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Straker Limited (ASX: STG), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Übersetzungslösungen, freut sich, einen neuen Vertrag mit dem Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union (CdT), einer Agentur der Europäischen Union, über die Bereitstellung von Übersetzungen und damit verbundenen Dienstleistungen bekannt zu geben.

Umfang der Dienstleistungen: Die Bereitstellung von Übersetzungs- und Nachbearbeitungsdiensten, insbesondere für englische Texte ins Französische.

Die Bereitstellung von Übersetzungs- und Nachbearbeitungsdiensten, insbesondere für englische Texte ins Französische. Geschätzter Vertragswert: 0,525 Mio. Euro (~ 1,06 Mio. neuseeländische Dollar zum aktuellen Wechselkurs) über die gesamte erwartete Vertragslaufzeit, basierend auf den erwarteten Mengen.

0,525 Mio. Euro (~ 1,06 Mio. neuseeländische Dollar zum aktuellen Wechselkurs) über die gesamte erwartete Vertragslaufzeit, basierend auf den erwarteten Mengen. Laufzeit: Eine anfängliche Laufzeit von 12 Monaten, die automatisch bis zu dreimal auf eine voraussichtliche Gesamtlaufzeit von 48 Monaten verlängert werden kann, sofern nicht eine der Parteien mindestens drei Monate vor Ablauf der aktuellen Laufzeit schriftlich der Verlängerung widerspricht.

Kommentar des CEOs

Grant Straker, CEO von Straker, sagte: „Die Europäische Union ist seit 2022 immer wieder ein geschätzter Kunde von Straker gewesen. Wir freuen uns natürlich, unsere Beziehung im Rahmen dieser Vereinbarung fortzusetzen, die sowohl unsere technologische Führerschaft als auch unsere bewährte Fähigkeit bestätigt, den hohen sprachlichen und regulatorischen Anforderungen der EU-Institutionen gerecht zu werden."

Offenlegungserklärung

Straker bestätigt, dass diese Mitteilung alle wesentlichen Informationen enthält, die für die Bewertung der Auswirkungen des Vertrags relevant sind, und dass sie nicht durch Auslassung irreführend ist.

Autorisierung

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Straker Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Unternehmen: Investoren:

Grant Straker, CEO & Mitbegründer Ben Henri

E-Mail: grant@straker.ai E-Mail: ben.henri@mcpartners.com.au

Tel: +64 21 512 484 Tel: +61 473 246 040

David Ingram, CFO

E-Mail: david.ingram@straker.ai

Tel: +64 21 591 984

Informationen zu Straker

Straker bietet Kunden auf der ganzen Welt Sprachdienstleistungen der nächsten Generation an, die durch eine hochmoderne Technologie und eine robuste KI-Schicht unterstützt werden. Durch die Kombination der neuesten verfügbaren Technologien mit linguistischem Fachwissen sind die Lösungen von Straker skalierbar, kosteneffizient und genau. Durch technische Innovation und Datenanalyse ist Straker ein bewährter Partner für die zukunftssichere globale Kommunikation.

Weitere Informationen erhalten Sie auf: www.straker.ai

