JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) liege er etwas über den vom Flughafenbetreiber veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Graham Hunt am Mittwoch vor den Quartalszahlen. Die Wende bei der Entwicklung des freien Barmittelflusses werde am Markt inzwischen besser widergespiegelt. Angesichts des Gegenwinds für die Ebitda-Entwicklung wegen schwacher Verkehrszahlen und der Kosten für das neue Terminal in Frankfurt bleibt Hunt aber vorsichtig./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 74,75EUR auf Tradegate (05. November 2025, 15:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 72

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



